"Наш взгляд устремлен в будущее": немецкие и израильские летчики провели совместный полет (видео)

Немецкие ВВС представлял генерал-лейтенант Инго Герхартц. После совместного полета он вместе с израильскими коллегами отправился к мемориалу Холокоста и Героизма.

В рамках международных учений Blue Flag в Израиле прошел совместный полет главы ВВС Израиля Амикам Норкина и немецкого генерал-лейтенанта Инго Герхартца. Об этом сообщает телеграм-канал военного аналитика Фокуса Игаля Левина.

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Сообщается, что боевые самолеты пролетели над правительственными зданиями, в том числе над Кнессетом. После совместного полета, военные двух стран посетили церемонию памяти в Яд ва-Шеме — национальном мемориале Холокоста и Героизма.

Глава ВВС Израиля Норкин отметил, что совместным полетом стороны еще раз заявили — никогда больше.

[ + – ] Инго Герхартц (по центру) и Амикам Норкин (справа)

"Мы проводим совместные военные учения наших ВВС, чтобы укрепить связи между нами и нашими воздушными силами. Мы твердо стоим на своей земле, мы все прекрасно помним и никогда не забудем, но я подчеркиваю: наши головы гордо подняты, а наш взгляд устремлен в будущее", — подчеркнул генерал-майор Норкин.

Немецкий генерал-лейтенант со своей стороны отметил, что представляя Люфтваффе на учениях он чувствует особую ответственность. Они также чувствуют боль страданий еврейских жертв Холокоста.

"Это ответственность по-прежнему лежит на наших плечах. Огонь памяти не должен погаснуть. Я глубоко тронут и приношу вам нашу клятву: никогда снова", — заявил Инго Герхартц.

Напомним, израильский "Моссад" ищет сведения о судьбе пилота, пропавшего в 1986 году.

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