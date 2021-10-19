"Наш погляд спрямований в майбутнє": німецькі та ізраїльські льотчики провели спільний політ (відео)

Німецькі ВПС представляв генерал-лейтенант Інго Герхартц. Після спільного польоту він разом з ізраїльськими колегами вирушив до меморіалу Голокосту та Героїзму.

У межах міжнародних навчань Blue Flag в Ізраїлі пройшов спільний політ командувача ВПС Ізраїлю Амікама Норкіна і німецького генерал-лейтенанта Інго Герхартца. Про це повідомляє телеграм-канал військового аналітика Фокуса Ігаля Левіна.

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Повідомляється, що бойові літаки пролетіли над урядовими будівлями, зокрема над Кнесетом. Після спільного польоту, військові двох країн відвідали церемонію пам'яті в Яд ва-Шеме — національному меморіалі Голокосту та Героїзму.

Глава ВПС Ізраїлю Норкін зазначив, що спільним польотом сторони ще раз заявили — ніколи більше.

[ + – ] Інго Герхартц (по центру) та Амікам Норкін (праворуч)

"Ми проводимо спільні військові навчання наших ВПС, щоб зміцнити зв'язки між нами і нашими повітряними силами. Ми твердо стоїмо на своїй землі, ми всі чудово пам'ятаємо і ніколи не забудемо, але я підкреслюю: наші голови гордо підняті, а наш погляд спрямований в майбутнє", — підкреслив генерал-майор Норкін.

Німецький генерал-лейтенант зі свого боку зазначив, що представляючи Люфтваффе на навчаннях він відчуває особливу відповідальність. Вони також відчувають біль страждань єврейських жертв Голокосту.

"Ця відповідальність як і раніше лежить на наших плечах. Вогонь пам'яті не повинен згаснути. Я глибоко зворушений і приношу вам нашу клятву: ніколи знову", — заявив Інго Герхартц.

Нагадаємо, ізраїльський "Моссад" шукає відомості про долю пілота, який зник у 1986 році.

Раніше в Ізраїлі відповіли на звинувачення Ірану в дестабілізації тим, що вони інвестують в толерантність і різноманітність.