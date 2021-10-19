Для поиска диверсантов. В РФ испытывают беспилотные подводные дроны (фото)

Аппараты способны автономно искать мины, морских диверсантов, а также осматривать корабли и подводные сооружения.

Военно-морской флот России проводит испытания беспилотные аппараты для поиска морских диверсантов. Об этом сообщает ФАН.

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Сообщается, что подводные роботы предназначаются для охоты за морскими диверсантами и обнаружения противников на охраняемых территориях. Также они способны осматривать корабли и подводные сооружения, и следить за обстановкой под водой.

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Подводные дроны могут действовать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. Ожидается, что подобные разработки смогут повысить защиту военных баз и гражданских объектов Военно-морских сил РФ.

Ныне первые беспилотные подводные дроны проходят проверку в составе российских войск. Если они завершатся удачно, то дроны могут принять на вооружение.

"Системы освещения обстановки, в том числе на наличие диверсионных сил, незаменимы. Роботизированные аппараты и сами имеют диверсионный потенциал, и могут служить средством борьбы с такой угрозой", — утверждает контр-адмирал Всеволод Хмыров.

Один из примеров подобных аппаратов — автономный необитаемый подводный аппарат "Амулет", способный выполнять поисковые и исследовательские работы. Его рабочая глубина погружения доходит до 50 метров, а автономность позволяет работать до 4 часов в море. Его масса составляет 17,5 кг, а длина — 1,3 метра.

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Напомним, в РФ провели огневые испытания группы боевых роботов "Маркер", проходящие без вмешательства человека.

Ранее в России показали испытания ударного БПЛА "Охотник".