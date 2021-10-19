Для пошуку диверсантів. У РФ випробовують безпілотні підводні дрони (фото)

Апарати здатні автономно шукати міни, морських диверсантів, а також оглядати кораблі та підводні споруди.

Військово-морський флот Росії проводить випробування безпілотних апаратів для пошуку морських диверсантів. Про це повідомляє ФАН.

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Повідомляється, що підводні роботи призначаються для полювання за морськими диверсантами і виявлення супротивників на охоронюваних територіях. Також вони здатні оглядати кораблі та підводні споруди, і стежити за обстановкою під водою.

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Підводні дрони можуть діяти як в автономному режимі, так і під управлінням оператора. Очікується, що подібні розробки зможуть підвищити захист військових баз і цивільних об'єктів Військово-морських сил РФ.

Нині перші безпілотні підводні дрони проходять перевірку в складі російських військ. Якщо вони завершаться вдало, то дрони можуть прийняти на озброєння.

"Системи освітлення обстановки, зокрема на наявність диверсійних сил, незамінні. Роботизовані апарати і самі мають диверсійний потенціал, і можуть служити засобом боротьби з такою загрозою", — стверджує контрадмірал Всеволод Хмиров.

Один із прикладів подібних апаратів — автономний підводний апарат "Амулет", здатний виконувати пошукові та дослідницькі роботи. Його робоча глибина занурення доходить до 50 метрів, а автономність дозволяє працювати до 4 годин на морі. Його маса становить 17,5 кг, а довжина — 1,3 метр.

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Нагадаємо, в РФ провели вогневі випробування групи бойових роботів "Маркер", що проходять без втручання людини.

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