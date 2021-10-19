Пытались подорвать стратегический объект: СБУ отработали задержание "диверсантов" (видео)

По сценарию учений, было две группы условных диверсантов, одна из которых захватила людей в заложники. Силовикам удалось нейтрализировать угрозу.

Сотрудники СБУ совестно с Нацполицией, Нацгвардийцами, Госпогранслужбой и представителями местной власти провели антитеррористические учения в Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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По легенде учений, условные диверсанты прибыли в регион с целью спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию. Злоумышленники планировали "подорвать" стратегические объекты электрогенерации. Всего было две группы условных диверсантов:

Фото: пресс-центр СБУ

первая группа была задержана возле схрона при попытке приблизиться к террористически уязвимому объекту

вторая группа, после неудачной попытки "заминирования", захватила людей и выдвинула требования к местным властям.

Фото: пресс-центр СБУ

Сообщается, что в результате антитеррористических действий, силовики смогли ликвидировать диверсантов и освободить заложников. Особенность учений заключалась в том, что силовики нейтрализовали одновременно несколько диверсионных групп в ночное время суток. По итогу СБУ достигли поставленных целей учений — проверили готовность региональных субъектов к борьбе с терроризмом, а также успешно отработали алгоритмы действий в случае угроз.

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