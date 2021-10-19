Намагалися підірвати стратегічний об'єкт: СБУ відпрацювали затримання "диверсантів" (відео)

За сценарієм навчань, було дві групи умовних диверсантів, одна з яких захопила людей у заручники. Силовикам вдалося нейтралізувати загрозу.

Співробітники СБУ спільно з Нацполіцією, Нацгвардійцями, Держприкордонслужбою та представниками місцевої влади провели антитерористичні навчання у Вінницькій області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За легендою навчань, умовні диверсанти прибули в регіон із метою спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. Зловмисники планували "підірвати" стратегічні об'єкти електрогенерації. Всього було дві групи умовних диверсантів:

Фото: прес-центр СБУ

перша група була затримана біля схрону при спробі наблизитися до терористично уразливого об'єкта

друга група після невдалої спроби "замінування" захопила людей і висунула вимоги до місцевої влади.

Фото: прес-центр СБУ

Повідомляється, що в результаті антитерористичних дій силовики змогли ліквідувати диверсантів і звільнити заручників. Особливість навчань полягала в тому, що силовики нейтралізували одночасно кілька диверсійних груп у нічний час доби. За підсумком, СБУ досягли поставлених цілей навчань — перевірили готовність регіональних суб'єктів до боротьби з тероризмом, а також успішно відпрацювали алгоритми дій у разі загроз.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали жителя Хмельниччини, який за $5 тисяч підробляв паспорти та допомагав в'їжджати в ЄС.

Раніше співробітники СБУ перехопили російський БПЛА "Гранат-1" у зоні проведення ООС.