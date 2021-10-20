На замену пистолета Макарова: российское МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева (фото)

Новый пистолет имеет калибр 9х19, что является "золотым стандартом" для пистолетных боеприпасов, — утверждают в СМИ.

Российская группа компаний "Калашников" разработала новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), который приняло на вооружение МВД РФ. Об этом сообщает пресс-служба "Калашникова".

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На предприятии заявляют о готовности к старту серийного производства пистолета в ближайшее время, ним планируют заменить ПМ.

"Патрон 9х18 мм ПМ не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию. ПЛК выполнен под патрон 9х19, который является современным "золотым стандартом" пистолетных боеприпасов", — сообщил источник изданию ТАСС.

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Сообщается, что ПЛК уже принят на вооружение, а первым его должны получить спецназовцы "Грома". На пистолет Лебедева можно установить тактический фонарь и лазерный целеуказатель. Основные характеристики пистолета:

Длина пистолета — 180 мм

Длина ствола — 92 мм

Масса — 710 грамм

Емкость магазина — 14 патронов

Калибр — 9х19.

Фото: RT

Как утверждают разработчики, благодаря своим размерам ПЛК можно использовать для скрытого ношения сотрудниками полиции и спецслужб. На предприятии также завершили работы по подготовке к серийному производству.

Напомним, в августе "Калашников" представил новый пистолет-пулемет, предназначенный для пилотов.

Отметим, что на октябрьской выставке вооружения в Китае были продемонстрированы образцы новых пулеметов, штурмовых и снайперских винтовок.