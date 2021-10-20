На заміну пістолета Макарова: російське МВС прийняло на озброєння пістолет Лебедєва (фото)

Новий пістолет має калібр 9х19, що є "золотим стандартом" для пістолетних боєприпасів, — стверджують у ЗМІ.

Російська група компаній "Калашников" розробила новий компактний пістолет Лебедєва (ПЛК), який прийняв на озброєння МВС РФ. Про це повідомляє пресслужба "Калашникова".

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На підприємстві заявляють про готовність до старту серійного виробництва пістолета найближчим часом, ним планують замінити ПМ.

"Патрон 9х18 мм ПМ не відповідає сучасним вимогам із пробивної здатності та зупиняючої дії. ПЛК виконаний під патрон 9х19, який є сучасним "золотим стандартом" пістолетних боєприпасів", — повідомило джерело виданню ТАСС.

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Повідомляється, що ПЛК вже прийнятий на озброєння, а першим його повинні отримати спецназівці "Грому". На пістолет Лебедєва можна встановити тактичний ліхтар і лазерний цілевказівник. Основні характеристики пістолета:

Довжина пістолета — 180 мм

Довжина стовбура — 92 мм

Маса — 710 грамів

Ємність магазина — 14 патронів

Калібр — 9х19.

Фото: RT

Як стверджують розробники, завдяки своїм розмірам ПЛК можна використовувати для прихованого носіння співробітниками поліції та спецслужб. На підприємстві також завершили роботи з підготовки до серійного виробництва.

Нагадаємо, в серпні "Калашников" представив новий пістолет-кулемет, призначений для пілотів.

Відзначимо, що на жовтневій виставці озброєння в Китаї були продемонстровані зразки нових кулеметів, штурмових і снайперських гвинтівок.