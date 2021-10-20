Патрульный катер "Скадовск" стал на ремонт в Николаеве (фото)

На заводе судну восстановят внешнюю обшивку, очистят, устранят дефекты, а также отремонтируют ряд агрегатов. Последний раз ремонт проводился в 2017 году.

Патрульный катер Р170 "Скадовск" прибыл на Николаевский судостроительный завод для прохождения докового ремонта. Об этом сообщает журнал "Николаев — город корабелов".

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Сегодня, 20 октября, катер прибыл на завод. В рамках ремонта судно:

очистят,

восстановят внешнюю обшивку

устранят дефекты

отремонтируют винтовочно-стержневое устройство, а также ряд других действий.

"Скадовск" прибыл на предприятие 13 октября. Он поступил на службу в 1990 году. Его построили на Феодосийском судостроительном заводе "Море" в 1990 году. С 1992 по 1997 годы носил название "Гайдамака". Находится в распоряжении 17 бригады спецназначения ВМС. Последний ремонт был проведен в 2017 году.

[ + – ] Прибытие корабля на судостроительный завод

Характеристики катера "Скадовск":

Водоизмещение — 39,7 тонн

Длина — 23,8 метра

Ширина — 5 метров

Экипаж — 10 человек

Крейсерская скорость — 30 узлов

Автономность плавания — 5 суток

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