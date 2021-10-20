Патрульный катер "Скадовск" стал на ремонт в Николаеве (фото)
На заводе судну восстановят внешнюю обшивку, очистят, устранят дефекты, а также отремонтируют ряд агрегатов. Последний раз ремонт проводился в 2017 году.
Патрульный катер Р170 "Скадовск" прибыл на Николаевский судостроительный завод для прохождения докового ремонта. Об этом сообщает журнал "Николаев — город корабелов".
Сегодня, 20 октября, катер прибыл на завод. В рамках ремонта судно:
- очистят,
- восстановят внешнюю обшивку
- устранят дефекты
- отремонтируют винтовочно-стержневое устройство, а также ряд других действий.
"Скадовск" прибыл на предприятие 13 октября. Он поступил на службу в 1990 году. Его построили на Феодосийском судостроительном заводе "Море" в 1990 году. С 1992 по 1997 годы носил название "Гайдамака". Находится в распоряжении 17 бригады спецназначения ВМС. Последний ремонт был проведен в 2017 году.
Характеристики катера "Скадовск":
- Водоизмещение — 39,7 тонн
- Длина — 23,8 метра
- Ширина — 5 метров
- Экипаж — 10 человек
- Крейсерская скорость — 30 узлов
- Автономность плавания — 5 суток
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