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Военный Фокус

Патрульный катер "Скадовск" стал на ремонт в Николаеве (фото)

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патрульный катер на ремонте
Фото: Николаев — город корабелов | "Скадовск" находится на вооружении с 1990 года.

На заводе судну восстановят внешнюю обшивку, очистят, устранят дефекты, а также отремонтируют ряд агрегатов. Последний раз ремонт проводился в 2017 году.

Патрульный катер Р170 "Скадовск" прибыл на Николаевский судостроительный завод для прохождения докового ремонта. Об этом сообщает журнал "Николаев — город корабелов".

Сегодня, 20 октября, катер прибыл на завод. В рамках ремонта судно:

  • очистят,
  • восстановят внешнюю обшивку
  • устранят дефекты
  • отремонтируют винтовочно-стержневое устройство, а также ряд других действий.

"Скадовск" прибыл на предприятие 13 октября. Он поступил на службу в 1990 году. Его построили на Феодосийском судостроительном заводе "Море" в 1990 году. С 1992 по 1997 годы носил название "Гайдамака". Находится в распоряжении 17 бригады спецназначения ВМС. Последний ремонт был проведен в 2017 году.

скадовск прибыл на ремонт
Прибытие корабля на судостроительный завод

Характеристики катера "Скадовск":

  • Водоизмещение — 39,7 тонн
  • Длина — 23,8 метра
  • Ширина — 5 метров
  • Экипаж — 10 человек
  • Крейсерская скорость — 30 узлов
  • Автономность плавания — 5 суток

Напомним, ВМС Украины получили гидрографический катер "Дмитрий Чубар" для обеспечения нужд военных.

30 сентября "Кузня на Рыбальском" спустила на воду восьмой артиллерийский катер "Гюрза-М", строительство которого стартовало еще в 2019 году.