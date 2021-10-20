Патрульний катер "Скадовськ" став на ремонт у Миколаєві (фото)

На заводі судну відновлять зовнішню обшивку, очистять, усунуть дефекти, а також відремонтують низку агрегатів. Востаннє ремонт здійснювався в 2017 році.

Патрульний катер Р170 "Скадовськ" прибув на Миколаївський суднобудівний завод для проходження докового ремонту. Про це повідомляє журнал "Миколаїв — місто корабелів".

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Сьогодні, 20 жовтня, катер прибув на завод. У межах ремонту судно:

очистять;

відновлять зовнішню обшивку;

усунуть дефекти;

відремонтують гвинтівково-стрижневий пристрій, а також низку інших дій.

"Скадовськ" прибув на підприємство 13 жовтня. Він вступив на службу в 1990 році. Його побудували на Феодосійському суднобудівному заводі "Море" в 1990 році. З 1992 по 1997 роки носив назву "Гайдамака". Знаходиться в розпорядженні 17 бригади спецпризначення ВМС. Останній ремонт був здійснений у 2017 році.

[ + – ] Прибуття корабля на суднобудівний завод

Характеристики катера "Скадовськ":

водотоннажність — 39,7 тонн;

довжина — 23,8 метри;

ширина — 5 метрів;

екіпаж — 10 осіб;

крейсерська швидкість — 30 вузлів;

автономність плавання — 5 діб.

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