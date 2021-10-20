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Воєнний фокус

Патрульний катер "Скадовськ" став на ремонт у Миколаєві (фото)

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патрульний катер на ремонті
Фото: Миколаїв — місто корабелів | "Скадовськ" знаходиться на озброєнні з 1990 року.

На заводі судну відновлять зовнішню обшивку, очистять, усунуть дефекти, а також відремонтують низку агрегатів. Востаннє ремонт здійснювався в 2017 році.

Патрульний катер Р170 "Скадовськ" прибув на Миколаївський суднобудівний завод для проходження докового ремонту. Про це повідомляє журнал "Миколаїв — місто корабелів".

Сьогодні, 20 жовтня, катер прибув на завод. У межах ремонту судно:

  • очистять;
  • відновлять зовнішню обшивку;
  • усунуть дефекти;
  • відремонтують гвинтівково-стрижневий пристрій, а також низку інших дій.

"Скадовськ" прибув на підприємство 13 жовтня. Він вступив на службу в 1990 році. Його побудували на Феодосійському суднобудівному заводі "Море" в 1990 році. З 1992 по 1997 роки носив назву "Гайдамака". Знаходиться в розпорядженні 17 бригади спецпризначення ВМС. Останній ремонт був здійснений у 2017 році.

Скадовськ прибув на ремонт
Прибуття корабля на суднобудівний завод

Характеристики катера "Скадовськ":

  • водотоннажність — 39,7 тонн;
  • довжина — 23,8 метри;
  • ширина — 5 метрів;
  • екіпаж — 10 осіб;
  • крейсерська швидкість — 30 вузлів;
  • автономність плавання — 5 діб.

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