Выстрелил и забыл. Лондон поставит Украине высокоточные ракеты

Между Украиной и Великобританией идут переговоры о поставке оружия. В обозримом будущем британскими ракетами могут быть оснащены украинские патрульные катера и самолеты.

Впервые переговоры по вопросам вооружения между двумя странами были инициированы из-за опасений того, что Россия может использовать в своих интересах энергетический кризис и перейти к дальнейшему захвату украинских территорий. Об этом сообщается в публикации The Times.

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Ожидается, что Великобритания начнет поставку Украине высокотехнологичных самонаводящихся ракет Brimstone. Их производит MBDA UK, дочерняя компания международного консорциума MBDA.

[ + – ] Brimstone Фото: MBDA

Ракетная система оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет с высокой точностью вести огонь по движущемуся противнику. Более того, есть также возможность лазерного наведения.

Такие ракеты появятся на вооружении украинского флота и авиации, ими будут оснащены украинские и самолеты и патрульные катера (судя по всему, речь идет о ракетах Brimstone 3 класса "земля-земля").

[ + – ] Ракета Brimstone

Несколько дней назад украинский посол в Великобритании сообщил, что официальный Киев в обозримом будущем ожидает военную помощь с британских островов. В прошлом году между двумя странами был подписан меморандум о сотрудничестве, который позволяет проводить переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

Ранее Фокус сообщал о том, что договор о вооружении между США и Украиной предусматривает получение технологий и разработку оружия. Речь идет о межправительственном договоре в сфере исследований, испытаний и оценки вооружения.