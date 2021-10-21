Выстрелил и забыл. Лондон поставит Украине высокоточные ракеты
Между Украиной и Великобританией идут переговоры о поставке оружия. В обозримом будущем британскими ракетами могут быть оснащены украинские патрульные катера и самолеты.
Впервые переговоры по вопросам вооружения между двумя странами были инициированы из-за опасений того, что Россия может использовать в своих интересах энергетический кризис и перейти к дальнейшему захвату украинских территорий. Об этом сообщается в публикации The Times.
Ожидается, что Великобритания начнет поставку Украине высокотехнологичных самонаводящихся ракет Brimstone. Их производит MBDA UK, дочерняя компания международного консорциума MBDA.
Ракетная система оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, что позволяет с высокой точностью вести огонь по движущемуся противнику. Более того, есть также возможность лазерного наведения.
Такие ракеты появятся на вооружении украинского флота и авиации, ими будут оснащены украинские и самолеты и патрульные катера (судя по всему, речь идет о ракетах Brimstone 3 класса "земля-земля").
Несколько дней назад украинский посол в Великобритании сообщил, что официальный Киев в обозримом будущем ожидает военную помощь с британских островов. В прошлом году между двумя странами был подписан меморандум о сотрудничестве, который позволяет проводить переоснащение Военно-морских сил ВСУ.
Ранее Фокус сообщал о том, что договор о вооружении между США и Украиной предусматривает получение технологий и разработку оружия. Речь идет о межправительственном договоре в сфере исследований, испытаний и оценки вооружения.