Вистрілив і забув. Лондон поставить Україні високоточні ракети

Між Україною та Великобританією йдуть переговори про постачання зброї. У найближчому майбутньому британськими ракетами можуть бути оснащені українські патрульні катери та літаки.

Уперше переговори з питань озброєння між двома країнами були ініційовані через побоювання того, що Росія може використовувати у своїх інтересах енергетичну кризу і перейти до подальшого захоплення українських територій. Про це повідомляється в публікації The Times.

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Очікується, що Великобританія почне постачання Україні високотехнологічних самонавідних ракет Brimstone. Їх виробляє MBDA UK, дочірня компанія міжнародного консорціуму MBDA.

[ + – ] Brimstone Фото: MBDA

Ракетна система оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з високою точністю вести вогонь по рухомому противнику. Більше того, є також можливість лазерного наведення.

Такі ракети з'являться на озброєнні українського флоту та авіації, ними будуть оснащені українські літаки і патрульні катери (судячи з усього, мова йде про ракети Brimstone 3 класу "земля-земля").

[ + – ] Ракета Brimstone

Кілька днів тому український посол у Великобританії повідомив, що офіційний Київ у найближчому майбутньому очікує на військову допомогу з британських островів. У минулому році між двома країнами був підписаний меморандум про співпрацю, який дозволяє проводити переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв про те, що договір про озброєння між США та Україною передбачає отримання технологій і розробку зброї. Йдеться про міжурядовий договір у сфері досліджень, випробувань та оцінки озброєння.