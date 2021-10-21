Вистрілив і забув. Лондон поставить Україні високоточні ракети
Між Україною та Великобританією йдуть переговори про постачання зброї. У найближчому майбутньому британськими ракетами можуть бути оснащені українські патрульні катери та літаки.
Уперше переговори з питань озброєння між двома країнами були ініційовані через побоювання того, що Росія може використовувати у своїх інтересах енергетичну кризу і перейти до подальшого захоплення українських територій. Про це повідомляється в публікації The Times.
Очікується, що Великобританія почне постачання Україні високотехнологічних самонавідних ракет Brimstone. Їх виробляє MBDA UK, дочірня компанія міжнародного консорціуму MBDA.
Ракетна система оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє з високою точністю вести вогонь по рухомому противнику. Більше того, є також можливість лазерного наведення.
Такі ракети з'являться на озброєнні українського флоту та авіації, ними будуть оснащені українські літаки і патрульні катери (судячи з усього, мова йде про ракети Brimstone 3 класу "земля-земля").
Кілька днів тому український посол у Великобританії повідомив, що офіційний Київ у найближчому майбутньому очікує на військову допомогу з британських островів. У минулому році між двома країнами був підписаний меморандум про співпрацю, який дозволяє проводити переоснащення Військово-морських сил ЗСУ.
Раніше Фокус повідомляв про те, що договір про озброєння між США та Україною передбачає отримання технологій і розробку зброї. Йдеться про міжурядовий договір у сфері досліджень, випробувань та оцінки озброєння.