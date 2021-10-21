UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус

Бросают вызов законам физики. Китай испытывал гиперзвуковое оружие минимум дважды, - FT

1174
испытание гиперзвукового оружия
Фото: Xinhua | Китайские гиперзвуковые ракеты DF-17 на военном параде в Пекине

По информации источников журналистов в разведке, китайские военные проводили тестовые пуски 27 июля и в августе. При этом в Китае говорят, что это космический аппарат, а не оружие.

Китайские военные за лето 2021 провели два тестовых запуска гиперзвукового оружия. Ранее считалось, что пуск был один. Об этом сообщает Financial Times.

По информации источников издания в американской разведке, 27 июля китайские военные запустили гиперзвуковой планирующий аппарат с возможностью нести ядерный заряд. Ранее заявлялось, что первое испытание было в августе, но как стало известно теперь, в августе был уже второй пуск.

Первый пуск гиперзвукового оружия шокировал Пентагон и разведку США, потому что КНР удалось продемонстрировать совершенно новый потенциал оружия. Один из источников сообщил журналистам, что достижения Китая "бросают вызов законам физики".

испытания гиперзвукового оружия в китае
Траектория полета баллистической ракеты, гиперзвукового аппарата и гиперзвуковой ракеты

Белый дом от комментариев отказался. Официальные лица правительства США, в том числе министр обороны Ллойд Остин, отказались подтвердить или опровергнуть существование теста, который остается засекреченным. При этом президент США Джо Байден выразил обеспокоенность китайскими испытаниями.

В Китае утверждают, что на самом деле это был космический самолет, который испытали 16 июля, а не гиперзвуковое оружие. Тем не менее американский адмирал Чарльз Ричард, глава Стратегического командования США заявил, что он не удивлен информации Financial Times. Он считает, что в следующем месяце могут появиться и новые отчеты об испытаниях в КНР.

Напомним, 16 октября стало известно, что Китай проводил секретные испытания новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Ракета облетела Землю на низкой орбите.

Позднее в Китае заявили, что это был космический аппарат, а не ракета.