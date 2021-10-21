Бросают вызов законам физики. Китай испытывал гиперзвуковое оружие минимум дважды, - FT

По информации источников журналистов в разведке, китайские военные проводили тестовые пуски 27 июля и в августе. При этом в Китае говорят, что это космический аппарат, а не оружие.

Китайские военные за лето 2021 провели два тестовых запуска гиперзвукового оружия. Ранее считалось, что пуск был один. Об этом сообщает Financial Times.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По информации источников издания в американской разведке, 27 июля китайские военные запустили гиперзвуковой планирующий аппарат с возможностью нести ядерный заряд. Ранее заявлялось, что первое испытание было в августе, но как стало известно теперь, в августе был уже второй пуск.

Первый пуск гиперзвукового оружия шокировал Пентагон и разведку США, потому что КНР удалось продемонстрировать совершенно новый потенциал оружия. Один из источников сообщил журналистам, что достижения Китая "бросают вызов законам физики".

[ + – ] Траектория полета баллистической ракеты, гиперзвукового аппарата и гиперзвуковой ракеты

Белый дом от комментариев отказался. Официальные лица правительства США, в том числе министр обороны Ллойд Остин, отказались подтвердить или опровергнуть существование теста, который остается засекреченным. При этом президент США Джо Байден выразил обеспокоенность китайскими испытаниями.

В Китае утверждают, что на самом деле это был космический самолет, который испытали 16 июля, а не гиперзвуковое оружие. Тем не менее американский адмирал Чарльз Ричард, глава Стратегического командования США заявил, что он не удивлен информации Financial Times. Он считает, что в следующем месяце могут появиться и новые отчеты об испытаниях в КНР.

Напомним, 16 октября стало известно, что Китай проводил секретные испытания новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд. Ракета облетела Землю на низкой орбите.

Позднее в Китае заявили, что это был космический аппарат, а не ракета.