Кидають виклик законам фізики. Китай випробував гіперзвукову зброю мінімум двічі, — FT

За інформацією джерел журналістів у розвідці, китайські військові проводили тестові пуски 27 липня і в серпні. При цьому в Китаї говорять, що це космічний апарат, а не зброя.

Китайські військові за літо 2021 провели два тестові запуски гіперзвукової зброї. Раніше вважалося, що пуск був один. Про це повідомляє Financial Times.

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За інформацією джерел видання в американській розвідці, 27 липня китайські військові запустили гіперзвуковий планувальний апарат із можливістю нести ядерний заряд. Раніше заявлялося, що перше випробування було в серпні, але як стало відомо тепер, у серпні був уже другий пуск.

Перший пуск гіперзвукової зброї шокував Пентагон і розвідку США, тому що КНР вдалося продемонструвати абсолютно новий потенціал зброї. Одне з джерел повідомило журналістам, що досягнення Китаю "кидають виклик законам фізики".

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Білий дім від коментарів відмовився. Офіційні особи уряду США, зокрема міністр оборони Ллойд Остін, відмовилися підтвердити або спростувати існування тесту, який залишається засекреченим. При цьому президент США Джо Байден висловив стурбованість китайськими випробуваннями.

У Китаї стверджують, що насправді це був космічний літак, який випробували 16 липня, а не гіперзвукова зброя. Проте американський адмірал Чарльз Річард, глава Стратегічного командування США заявив, що він не здивований інформацією Financial Times. Він вважає, що в наступному місяці можуть з'явитися і нові звіти про випробування в КНР.

Нагадаємо, 16 жовтня стало відомо, що Китай проводив секретні випробування нової гіперзвукової ракети, здатної нести ядерний заряд. Ракета облетіла Землю на низькій орбіті.

Пізніше в Китаї заявили, що це був космічний апарат, а не ракета.