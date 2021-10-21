Украинский беспилотник ACS-3M готовится к выходу на европейский рынок (фото)

Ныне БПЛА поставляется в Вооруженные силы, а также в ряд стран Ближнего Востока, Африки и Азии.

Компания "Скаетон" планирует выпустить свой беспилотник ACS-3M на рынок Европы. Об этом сообщил коммерческий директор предприятия Роман Княженко изданию Defense Express.

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На данный момент компания проходит ряд испытаний и сертификаций для допуска на европейский рынок. По словам Княженко, данный процесс достаточно дорогостоящий, но он стоит того.

"Мы заинтересованы в том, чтобы выйти на рынок Европы, поэтому сейчас проходим сертификацию нашего беспилотного комплекса. Это довольно дорого, долго, но это того стоит. Потому что в Европе сейчас безумный, просто какой-то фантастический спрос на системы, которые могут долго летать и закрывать большие территории", — утверждает Роман Княженко.

Сейчас основные клиенты компании из стран Ближнего Востока, Африки и Азии.

Беспилотник способен подниматься на высоту до 3-4 км, в зависимости от двигателя. Также беспилотник может иметь различное оборудование на борту весом до 5 кг. Сообщается, что ACS-3M находится вне достижимости для противовоздушных систем обороны.

Радиус полета — по телеметрии с видео — 120 км; в программируемом автоматическом режиме — 1000 км

крейсерская скорость полета — 120 км / ч

время полета (в зависимости от полезной нагрузки) — до 30 часов

Ныне БПЛА поставляется в Вооруженные силы Украины.

Напомним, в Украине разработали новый ударный дрон "Гром", способный поражать цели в радиусе 30 км. Ранее украинская частная компания UkrspecSystems показала новую систему БПЛА, состоящую из ударного дрона-камикадзе и разведывательного варианта беспилотника.