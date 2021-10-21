Український безпілотник ACS-3M готується до виходу на європейський ринок (фото)

Нині БПЛА поставляється до Збройних сил, а також у низку країн Близького Сходу, Африки й Азії.

Компанія "Скаетон" планує випустити свій безпілотник ACS-3M на ринок Європи. Про це повідомив комерційний директор підприємства Роман Княженко виданню Defense Express.

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Наразі компанія проходить низку випробувань і сертифікацій для допуску на європейський ринок. За словами Княженка, цей процес досить дорогий, але він вартий того.

"Ми зацікавлені в тому, щоб вийти на ринок Європи, тому зараз проходимо сертифікацію нашого безпілотного комплексу. Це досить дорого, довго, але це того варто. Тому що в Європі зараз божевільний, просто якийсь фантастичний попит на системи, які можуть довго літати і закривати великі території", — стверджує Роман Княженко.

Зараз основні клієнти компанії з країн Близького Сходу, Африки й Азії.

Безпілотник здатний підніматися на висоту до 3-4 км, залежно від двигуна. Також безпілотник може мати різне обладнання на борту вагою до 5 кг. Повідомляється, що ACS-3M знаходиться поза досяжністю для протиповітряних систем оборони.

радіус польоту — за телеметрією з відео — 120 км; у програмованому автоматичному режимі — 1 000 км;

крейсерська швидкість польоту — 120 км/год;

час польоту (залежно від корисного навантаження) — до 30 годин.

Нині БПЛА поставляється до Збройних сил України.

Нагадаємо, в Україні розробили новий ударний дрон "Грім", здатний уражати цілі в радіусі 30 км. Раніше українська приватна компанія UkrspecSystems показала нову систему БПЛА, що складається з ударного дрона-камікадзе і розвідувального варіанту безпілотника.