На базе СВД: Беларусь разработала снайперскую винтовку SCR-1200 (фото)

Благодаря модернизации советской винтовки, SCR-1200 имеет большую кучность стрельбы, дальность эффективной стрельбы и более удобную конструкцию.

Белорусский Госкомвоенпром разработал снайперскую винтовку SCR-1200, которая является глубокой модернизацией СВД. Об этом сообщает пресс-служба военно-промышленного комитета Беларуси.

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Снайперская винтовка использует патрон калибром 7.62х54R и поставляется в трех вариантах: SCR-1200M, SCR-1200P и SCR-1200W. Сообщается, что снайперская винтовка получила новый обвес, избавясь от деревянных деталей. Сверху и снизу SCR-1200 имеет планку Пикатинни, а цевье выполнено из легкого металлического сплава.

Фото: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Вместо деревянного приклада, белорусская модернизация получила телескопический приклад, который можно регулировать для затыльника, щеки и длины приклада.

Фото: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Также на SCR-1200 можно устанавливать не только штатный дульный тормоз-компенсатор, но и супрессорное устройство для малошумной стрельбы. Главное улучшение, которую получила SCR-1200 — это повышенная кучность боя — не более 5 см (у СВД — 8-10 см) при 10 выстрелах на дистанции 100 метров. Этого удалось достичь благодаря металлическому обвеса, повысившего стабильность винтовки.

Максимальная прицельная дальность не изменилась — 1200 метров, но гарантированная дальность поражения выросла с 400 метров до 600.

Напомним, в России разработали снайперскую винтовку Чукавина, которая призвана заменить в армии СВД. При этом в украинской армии практически полностью заменили СВД на западные и отечественные образцы.