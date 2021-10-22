На базі СГД: Білорусь розробила снайперську гвинтівку SCR-1200 (фото)

Завдяки модернізації радянської гвинтівки, SCR-1200 має велику купчастість стрільби, дальність ефективної стрільби та зручнішу конструкцію.

Білоруський Держкомвоєнпром розробив снайперську гвинтівку SCR-1200, яка є глибокою модернізацією СГД. Про це повідомляє пресслужба військово-промислового комітету Білорусі.

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Снайперська гвинтівка використовує патрон калібром 7.62х54R і постачається в трьох варіантах: SCR-1200M, SCR-1200P і SCR-1200W. Повідомляється, що снайперська гвинтівка отримала новий обвіс, позбувшися дерев'яних деталей. Зверху та знизу SCR-1200 має планку Пікатінні, а цівка виконана з легкого металевого сплаву.

Фото: Державний військово-промисловий комітет Респубілки Білорусь

Замість дерев'яного приклада білоруська модернізація отримала телескопічний приклад, який можна регулювати для потиличника, щоки та довжини приклада.

Фото: Державний військово-промисловий комітет Респубілки Білорусь

Також на SCR-1200 можна встановлювати не тільки штатний дуловий гальмо-компенсатор, а й супресорний пристрій для малошумної стрільби. Головне поліпшення, яке отримала SCR-1200, — це підвищена купчастість бою — не більше 5 см (у СГД — 8-10 см) при 10 пострілах на дистанції 100 метрів. Цього вдалося досягти завдяки металевому обважуванню, що підвищило стабільність гвинтівки.

Максимальна прицільна дальність не змінилася — 1200 метрів, але гарантована дальність ураження зросла з 400 метрів до 600.

Нагадаємо, у Росії розробили снайперську гвинтівку Чукавіна, яка покликана замінити в армії СГД. При цьому в українській армії практично повністю замінили СГД на західні та вітчизняні зразки.