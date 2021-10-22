В Харькове производили и поставляли запчасти к российской боевой авиации, - контрразведка (фото)

На одном из предприятий области организовали производство деталей к истребителям Су-27, МиГ-29 и новому Су-30, а также к вертолетам Ми-24 и Ми-35.

Контрразведка Службы безопасности выявила масштабную схему теневого производства, разворовывания и поставок в Россию комплектующих к российской боевой авиации. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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На одном из оборонных государственных предприятий в Харьковской области на заказ РФ делали запчасти к авиадвигателям российской боевой авиации:

МиГ-29

Су-27

Су-30

ударным вертолетам Ми-24

транспортно-боевым Ми-35

Фото: пресс-центр СБУ

Для отправки комплектующих через границу вносились неправдивые ведомости к товарно-сопроводительной документации. Схему удалось наладить через посредников военно-промышленных комплексов России и одной из стран Восточной Азии. Управляли незаконной деятельностью руководители украинского предприятия и руководители аффилированных коммерческих структур.

Фото: пресс-центр СБУ

Во время обысков на заводе и по адресу жительства злоумышленников, правоохранители обнаружили:

большое количество авиадеталей, подготовленных к передаче заграницу

черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

На данный момент следователи решают вопрос об объявлении подозрений участникам и организаторам схемы по части 1 статьи 333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю) и части 3 статьи 191 (присвоение, разворовывание имущества и завладение им путем злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-центр СБУ

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