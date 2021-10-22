У Харкові виробляли і постачали запчастини до російської бойової авіації, — контррозвідка (фото)

На одному з підприємств області організували виробництво деталей до винищувачів Су-27, МіГ-29 і нового Су-30, а також до вертольотів Мі-24 і Мі-35.

Контррозвідка Служби безпеки виявила масштабну схему тіньового виробництва, розкрадання і поставок в Росію деталей для комплектування до російської бойової авіації. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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На одному з оборонних державних підприємств у Харківській області на замовлення РФ робили запчастини до авіадвигунів російської бойової авіації:

МіГ-29

Су-27

Су-30

ударним вертольотам Мі-24

транспортно-бойовим Мі-35

Фото: прес-центр СБУ

Для відправлення деталей для комплектування через кордон вносилися неправдиві відомості до товарно-супровідної документації. Схему вдалося налагодити через посередників військово-промислових комплексів Росії і одну з країн Східної Азії. Керували незаконною діяльністю керівники українського підприємства та керівники афілійованих комерційних структур.

Фото: прес-центр СБУ

Під час обшуків на заводі і за адресою проживання зловмисників, правоохоронці виявили:

велика кількість авіадеталей, підготовлених до передачі за кордон

чорнову бухгалтерію та електронні носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.

Зараз слідчі вирішують питання про оголошення підозр учасникам і організаторам схеми за частиною 1 статті 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) і частини 3 статті 191 (привласнення, розкрадання майна та заволодіння ним шляхом зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, на Донбасі СБУ затримала колишнього бойовика, який приїхав на мирну територію за українською пенсією.

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