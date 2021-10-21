Приїхав за українською пенсією: на Донбасі СБУ затримала колишнього бойовика (фото)

Затриманий брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС в рядах 2-го армійського корпусу РФ.

Контррозвідка СБУ повідомила про затримання колишнього проросійського бойовика, який намагався потрапити на мирну територію для отримання української пенсії. Про це інформує пресцентр спецслужби.

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Колабораціоніста, за даними силовиків, затримали на підконтрольній Україні території Луганської області.

Правоохоронці встановили, що затриманий колишній бойовик брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС на Донбасі.

Чоловік вступив до лав 2-го армійського корпусу РФ ще у 2015 році, де він відповідав за обслуговування ворожої військової техніки. Як зазначають в СБУ, через якийсь час проросійський бойовик покинув ряди російсько-окупаційних формувань і переховувався від військового керівництва на території непідконтрольною Україні території.

Чоловікові, який приїхав за українською пенсією, оголошено підозру за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Якщо вина колабораціоніста буде доведена в суді — йому загрожує до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

[ + – ] Затримання бойовика в Луганській області Фото: СБУ

Раніше СБУ повідомляла про виявлення сховів бойовиків, у яких зберігалися боєприпаси для здійснення диверсій. Арсенали з озброєнням виявили в Луганській області біля лінії розмежування і під Маріуполем.

А в кінці вересня СБУ відзвітувала про затримання агента ФСБ, який брав участь у вбивстві українського військового. За даними силовиків, затриманий чоловік входив до складу "бойової двійки", яка вбила у 2016 році українського спецпризначенця.