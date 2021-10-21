Приехал за украинской пенсией: на Донбассе СБУ задержала бывшего боевика (фото)

Задержанный участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС в рядах 2-го армейского корпуса РФ.

Контрразведка СБУ сообщила о задержании бывшего пророссийского боевика, который пытался попасть на мирную территорию для получения украинской пенсии. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы.

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Коллаборациониста, по данным силовиков, задержали на подконтрольной Украине территории Луганской области.

Правоохранители установили, что задержанный бывший боевик участвовал в боевых действиях против сил АТО/ООС на Донбассе.

Мужчина вступил в ряды 2-го армейского корпуса РФ еще в 2015 году, где он отвечал за обслуживание вражеской военной техники. Как отмечают в СБУ, через какое-то время пророссийский боевик покинул ряды российско-оккупационных формирований и скрывался от военного руководства на территории неподконтрольной Украине территории.

Мужчине, который приехал за украинской пенсией, объявлено подозрение по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Если вина коллаборациониста будет доказана в суде — ему грозит до восьми лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

[ + – ] Задержание боевика в Луганской области Фото: СБУ

Ранее СБУ сообщала про выявление схронов боевиков, в котором хранились боеприпасы для совершения диверсий. Арсеналы с вооружением обнаружили в Луганской области возле линии разграничения и под Мариуполем.

А в конце сентября СБУ отчиталась о задержании агента ФСБ, который участвовал в убийстве украинского военного. По данным силовиков, задержанный мужчина входил в состав "боевой двойки", которая убила в 2016 году бойца украинского спецназа.