Защита от растущей угрозы КНДР: в Южной Корее создадут новую противоракетную систему

Один из вариантов, которые рассматривали в стране — это закупка израильского "Железного купола", но от идеи отказались в пользу собственной разработки.

Южнокорейская компания LIG Nex1 представила макет маловысотной системы противоракетной обороны, состоящую из ракетной установки, командного пункта и многофункциональной РЛС. Об этом сообщает Defense News.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В ходе показа новинки была продемонстрирована ракета, которая станет основной для этого комплекса. Ожидается, что ее модифицируют на основе уже существующей корейской противоракетной системы класса "земля-воздух" K-SAAM, разработанной совместно с Агентством оборонных разработок.

[ + – ] Ракета K-SAAM Фото: armytimes.com

Ракета получит активную радиолокационную систему самонаведения. Дальность перехвата цели составит 7 км на высоте до 5 км. Пусковая установка состоит из 16 пусковых контейнеров в конфигурации 4х4. Ее планируют устанавливать, в том числе на полуприцепе.

"Воспользовавшись накопленными технологиями и ноу-хау в области системной интеграции, контроля поражения, точного отслеживания и прочего, мы внесем свой вклад в разработку современного ракетного перехватчика для защиты от растущей угрозы артиллерийских орудий Северной Кореи", — заявили в компании.

Ранее в Южной Корее рассматривали вариант покупки израильской системы "Железный купол", но этот вариант был отклонен. Израильская система ПВО разработана для менее мощных минометных снарядов. А нужно перехватывать артиллерийские ракеты и баллистические ракеты малой дальности.

Напомним, Южная Корея объединит свои усилия с Израилем в разработке дронов-камикадзе следующего поколения.

При этом 20 октября в КНДР запустили баллистическую ракету из-за чего было созвано экстренное заседание Совбеза ООН.