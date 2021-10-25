Захист від зростаючої загрози КНДР: у Південній Кореї створять нову протиракетну систему

Один із варіантів, які розглядали в країні, — це закупівля ізраїльського "Залізного купола", але від ідеї відмовилися на користь власної розробки.

Південнокорейська компанія LIG Nex1 представила макет маловисотних системи протиракетної оборони, що складається з ракетної установки, командного пункту та багатофункціональної РЛС. Про це повідомляє Defense News.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У ході показу новинки була продемонстрована ракета, яка стане основною для цього комплексу. Очікується, що її модифікують на основі вже існуючої корейської протиракетної системи класу "земля-повітря" K-SAAM, розробленої спільно з Агентством оборонних розробок.

[ + – ] Ракета K-SAAM Фото: armytimes.com

Ракета отримає активну радіолокаційну систему самонаведення. Дальність перехоплення цілі складе 7 км на висоті до 5 км. Пускова установка складається з 16 пускових контейнерів у конфігурації 4х4. Її планують встановлювати, у тому числі на напів причепі.

"Скориставшись накопиченими технологіями та ноу-хау в області системної інтеграції, контролю ураження, точного відстеження та іншого, ми внесемо свій внесок у розробку сучасного ракетного перехоплювача для захисту від зростаючої загрози артилерійських знарядь Північної Кореї", — заявили в компанії.

Раніше в Південній Кореї розглядали варіант покупки ізраїльської системи "Залізний купол", але цей варіант був відхилений. Ізраїльська система ППО розроблена для менш потужних мінометних снарядів. А потрібно перехоплювати артилерійські ракети та балістичні ракети малої дальності.

Нагадаємо, Південна Корея об'єднає свої зусилля з Ізраїлем у розробці дронів-камікадзе наступного покоління.

При цьому 20 жовтня в КНДР запустили балістичну ракету, через що було скликано екстрене засідання Радбезу ООН.