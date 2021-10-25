Уничтожили ударом с БПЛА: в США раскрыли детали ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды"

Американские военные считают, что ликвидация Абдулы Хамида аль-Матара подорвет способность боевиков к осуществлению нападений в мире.

Американские военные ликвидировали высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" Абдулу Хамида аль-Матара в результате авиаудара из беспилотника Reaper. Об этом сообщает Defbrief.

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22 октября был нанесен удар на северо-западе Сирии. Оказалось, что военные ликвидировали одно из лидеров Аль-Каиды при помощи MQ-9 Reaper. Сообщений о жертвах среди гражданского населения в результате авиаудара нет.

"Аль-Каида" продолжает представлять угрозу Америке и нашим союзникам. "Аль-Каида" использует Сирию как безопасную гавань для восстановления, координации с внешними филиалами и планирования внешних операций. Устранение этого высокопоставленного лидера "Аль-Каиды" подорвет способность террористической организации к дальнейшему планированию и осуществлению глобальных атак, угрожающих гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинным гражданам", — заявил представитель Центрального командования США Джон Ригсби.

Сообщается, что авиаудар был нанесен спустя два дня после атаки на военный пост США на юге Сирии из БПЛА. В результате нападения никто не пострадал.

Напомним, 30 июля в Сирии разразились самые жесткие бои за последние 3 года. Повстанцы контратаковали силы режима Асада. Также наблюдались усиленные авиаудары перед сентябрьской встречей Путина с Эрдоганом.