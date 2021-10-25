Знищили ударом із БПЛА: в США розкрили деталі ліквідації одного з лідерів "Аль-Каїди"

Американські військові вважають, що ліквідація Абдули Хаміда аль-Матара підірве здатність бойовиків до здійснення нападів у світі.

Американські військові ліквідували високопоставленого лідера "Аль-Каїди" Абдулу Хаміда аль-Матара в результаті авіаудару з безпілотника Reaper. Про це повідомляє Defbrief.

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22 жовтня було завдано серйозного удару на північному заході Сирії. Виявилося, що військові ліквідували одного з лідерів Аль-Каїди за допомогою MQ-9 Reaper. Повідомлень про жертв серед цивільного населення в результаті авіаудару немає.

"Аль-Каїда" продовжує становити загрозу Америці та нашим союзникам. "Аль-Каїда" використовує Сирію як безпечну гавань для відновлення, координації із зовнішніми філіями та планування зовнішніх операцій. Усунення цього високопоставленого лідера "Аль-Каїди" підірве здатність терористичної організації до подальшого планування та здійснення глобальних атак, що загрожують громадянам США, нашим партнерам і ні в чому не винним громадянам", — заявив представник Центрального командування США Джон Рігсбі.

Повідомляють, що авіаудар був нанесений через два дні після атаки на військовий пост США на півдні Сирії з БПЛА. У результаті нападу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 30 липня в Сирії вибухнули найжорсткіші бої за останні 3 роки. Повстанці контратакували сили режиму Асада. Також спостерігалися посилені авіаудари перед вересневою зустріччю Путіна з Ердоганом.