Полная симуляция: украинские бойцы осваивают ЗУ-23 на военных тренажерах (видео)

Военные имеют возможность полностью освоить механизмы действий с зенитной установкой при помощи специального симулятора на базе в "Десне".

Украинские военные используют 3D-симуляторы для осваивания зенитных установок ЗУ-23-2 в учебном центре Десна. Об этом сообщается из сюжета АрміяInform.

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В систему входит компьютер, где происходит вся симуляция, контроллер с датчиками, 2 имитатора-прицела, устанавливаемые на ЗУ-23-2, имитатор бинокля и сферический проекционный экран.

Таким образом военные могут имитировать применение зенитной установки для тренировки ее обслуживания и владения. Симулятор позволяет отрабатывать все элементы эксплуатации ЗУ-23-2.

"Стрельба осуществляется 23-милиметровыми имитационными патронами. С помощью комплекса можно уничтожать, в частности, воздушные и наземные цели, пехоту, судоходные средства. На инструкторском месте расположена карта, на которой обозначены боевые машины, вертолеты и тому подобное. Аналогов мультимедийного комплекса для обучения обслуживающего ЗУ-23-2 в Вооруженных Силах Украины нет", — рассказывает военный Олесь Писаренко.

Фото: АрміяInform

Как сообщает Defense Express, мультимедийный комплекс производится КБ "Логика". Комплекс предусматривает не только место для самого экипажа зенитки, но и для оператора-инструктора, где организовываются все моменты для обучения.

Напомним, на выставке вооружения в Польше украинские предприятия показали тренажер к ПТРК "Корсар".

Отметим, что в августе зенитчики из 17 бригады показали отработку удара по врагу в рамках соревнования.