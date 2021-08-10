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Военный Фокус

Криворожские зенитчики показали отработку удара по противнику в рамках соревнований

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Фото: ВСУ | Зенитчики приняли участие в соревнования на лучший расчет

Военные из 17 отдельной танковой бригады, которая базируется в Кривом Роге, заняли второе место в конкурсе на лучший зенитный расчет.

Военнослужащие 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко приняли участие в соревнованиях на лучший расчет ЗУ-23 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по итогам которых заняли второе место. Наилучший результат военные показали в зенитной эстафете. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Соревнования длились на протяжении нескольких дней, в ходе которых военные показывали свои знания тактической, специальной, технической, топографической и разведывательной подготовки. Военнослужащие демонстрировали навыки управления военной техникой, в том числе и из засады.

"Не было равных в зенитной эстафете, где наши военнослужащие продемонстрировали физическую выносливость и высокое морально-психологическое состояние", — сообщили в бригаде.

В ходе соревнований военные 17 ОТБр отбили нападение условного противника в воздухе.

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зенитная установка, учения, 17 ОТБр, Кривой Рог, стрельбы, Россия, война, ВСУ
зенитная установка, учения, 17 ОТБр, Кривой Рог, стрельбы, Россия, война, ВСУ
зенитная установка, учения, 17 ОТБр, Кривой Рог, стрельбы, Россия, война, ВСУ
зенитная установка, учения, 17 ОТБр, Кривой Рог, стрельбы, Россия, война, ВСУ
зенитная установка, учения, 17 ОТБр, Кривой Рог, стрельбы, Россия, война, ВСУ
зенитная установка, учения, 17 ОТБр, Кривой Рог, стрельбы, Россия, война, ВСУ

Напомним, недавно украинские военные из состава Объединенных сил (ОС) провели учения по наведению экипажей вертолетов на объекты противника. В ходе тренировок авианаводчики групп боевого управления армейской авиации провели штурманские расчеты, передали информацию экипажу вертолета Ми-8 и практически выполнили наведение летательного аппарата на подвижные и неподвижные цели.

Тем временем военнослужащие ВСУ также проводят тренировки по отбитию атаки противника в условиях полномасштабного вторжения на территорию Украины. В тренировках, которые проходят одновременно на пяти полигонах, принимают участие все виды и отдельные роды украинских войск. К ним также привлечены все виды авиации.