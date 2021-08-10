Криворожские зенитчики показали отработку удара по противнику в рамках соревнований

Военные из 17 отдельной танковой бригады, которая базируется в Кривом Роге, заняли второе место в конкурсе на лучший зенитный расчет.

Военнослужащие 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко приняли участие в соревнованиях на лучший расчет ЗУ-23 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины по итогам которых заняли второе место. Наилучший результат военные показали в зенитной эстафете. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Соревнования длились на протяжении нескольких дней, в ходе которых военные показывали свои знания тактической, специальной, технической, топографической и разведывательной подготовки. Военнослужащие демонстрировали навыки управления военной техникой, в том числе и из засады.

"Не было равных в зенитной эстафете, где наши военнослужащие продемонстрировали физическую выносливость и высокое морально-психологическое состояние", — сообщили в бригаде.

В ходе соревнований военные 17 ОТБр отбили нападение условного противника в воздухе.

Напомним, недавно украинские военные из состава Объединенных сил (ОС) провели учения по наведению экипажей вертолетов на объекты противника. В ходе тренировок авианаводчики групп боевого управления армейской авиации провели штурманские расчеты, передали информацию экипажу вертолета Ми-8 и практически выполнили наведение летательного аппарата на подвижные и неподвижные цели.

Тем временем военнослужащие ВСУ также проводят тренировки по отбитию атаки противника в условиях полномасштабного вторжения на территорию Украины. В тренировках, которые проходят одновременно на пяти полигонах, принимают участие все виды и отдельные роды украинских войск. К ним также привлечены все виды авиации.