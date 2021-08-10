Криворізькі зенітники показали відпрацювання удару по противнику в рамках змагань

Військові із 17 окремої танкової бригади, яка базується в Кривому Розі, посіли друге місце в конкурсі на кращий зенітний розрахунок.

Військовослужбовці 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка взяли участь у змаганнях на кращий розрахунок ЗУ-23 Сухопутних військ Збройних сил України за підсумками яких посіли друге місце. Найкращий результат військові показали в зенітній естафеті. Про це повідомляє пресслужба бригади.

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Змагання тривали протягом декількох днів, у процесі яких військові показували свої знання тактичної, спеціальної, технічної, топографічної та розвідувальної підготовки. Військовослужбовці демонстрували навички управління військовою технікою, зокрема й із засідки.

"Не було рівних у зенітній естафеті, де наші військовослужбовці продемонстрували фізичну витривалість і високий морально-психологічний стан", — повідомили в бригаді.

У процесі змагань військові 17 ОТБр відбили напад умовного противника в повітрі.

Нагадаємо, нещодавно українські військові зі складу Об'єднаних сил (ОС) провели навчання з наведення екіпажів вертольотів на об'єкти противника. У процесі тренувань авіанаведення груп бойового управління армійської авіації провели штурманські розрахунки, передали інформацію екіпажу вертольота Мі-8 і практично здійснили наведення літального апарату на рухомі та нерухомі цілі.

Тим часом військовослужбовці ЗСУ також проводять тренування з відбиття атаки противника в умовах повномасштабного вторгнення на територію України. У тренуваннях, які проходять одночасно на п'яти полігонах, беруть участь всі види й окремі роди українських військ. До них також залучені всі види авіації.