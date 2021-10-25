Повна симуляція: українські бійці освоюють ЗУ-23 на військових тренажерах (відео)

Військові мають можливість повністю освоїти механізми дій із зенітною установкою за допомогою спеціального симулятора на базі в "Десні".

Українські військові використовують 3D-симулятори для освоєння зенітних установок ЗУ-23-2 в навчальному центрі "Десна". Про це повідомляється з сюжету АрміяInform.

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У систему входить комп'ютер, де відбувається вся симуляція, контролер із датчиками, 2 імітатори-приціли, що встановлюються на ЗУ-23-2, імітатор бінокля та сферичний проекційний екран.

Таким чином військові можуть імітувати застосування зенітної установки для тренування її обслуговування та володіння. Симулятор дозволяє відпрацьовувати всі елементи експлуатації ЗУ-23-2.

"Стрілянина здійснюється 23-міліметровими імітаційними патронами. За допомогою комплексу можна знищувати, зокрема, повітряні та наземні цілі, піхоту, судноплавні засоби. На інструкторському місці розташована карта, на якій позначено бойові машини, вертольоти тощо. Аналогів мультимедійного комплексу для навчання того, хто обслуговує ЗУ-23-2, у Збройних Силах України немає", — розповідає військовий Олесь Писаренко.

Фото: АрміяInform

Як повідомляє Defense Express, мультимедійний комплекс виробляє КБ "Логіка". Комплекс передбачає не тільки місце для самого екіпажу зенітки, а й для оператора-інструктора, де організовуються всі моменти для навчання.

Нагадаємо, на виставці озброєння в Польщі українські підприємства показали тренажер до ПТРК "Корсар".

Відзначимо, що в серпні зенітники з 17 бригади показали відпрацювання удару по ворогу в межах змагання.