Гиперзвуковая гонка. Чем США будет сбивать гиперзвуковые ракеты противников?

Америка работает над созданием новых гиперзвуковых технологий. В то же время появились свидетельства, что Соединенные Штаты готовят оружие, предназначенное для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

Известно, что другие страны, в том числе враждебные Соединенным Штатам, разрабатывают собственные версии гиперзвукового оружия. Россия работает над обороной против гиперзвуковых ракет, а у Китая есть потенциал для создания своего гиперзвукового оружия. В этом году сообщалось, что в Северной Корее основано училище для инженеров гиперзвуковых ракет. Индия также присоединилась к гиперзвуковой гонке.

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Фокус перевел новый обзор от Стивена Сильвера — журналиста, эссеиста и кинокритика, посвященный планам США по обретению козыря против гиперзвуковых ракет.

Многие считают гиперзвуковые ракеты оружием будущего. Соединенные Штаты не остаются в стороне, хотя гиперзвуковая ракета ARRW ВВС США провалила первое испытание в начале этого месяца. Согласно недавнему отчету, американские военные работают над семьюдесятью различными видами гиперзвукового оружия, на которые они запросили финансирование в размере 15 миллиардов долларов.

[ + – ] Схема работы гиперзвукового оружия

ARRW расшифровывается как Air-Launched Rapid Response Weapon (запускаемое с воздуха оружие быстрого реагирования). Это "гиперзвуковая ракета с управляемым боевым блоком, достигающая скорости 20 Махов перед тем, как спланировать к цели". Однако первый испытательный запуск ARRW в начале этого месяца закончился неудачей.

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Известно, что другие страны, в том числе враждебные Соединенным Штатам, разрабатывают собственные версии этого оружия. Россия работает над обороной против гиперзвуковых ракет, а у Китая есть потенциал для создания своего гиперзвукового оружия. В начале этого месяца сообщалось, что в Северной Корее основано училище для инженеров гиперзвуковых ракет. Индия также присоединилась к гиперзвуковой гонке.

Между тем в новом отчете сообщается, что Соединенные Штаты готовят оружие, предназначенное для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

По данным журнала The War Zone, ВМС и Агентство противоракетной обороны работают над ракетой SM-6, которая может быть использована против "высокотехнологичные маневрирующей угрозы", под которой подразумеваются гиперзвуковые ракеты. Новая ракета, по данным Пентагона, будет испытана уже в этом году.

[ + – ] Новая ракета SM-6 для перехвата гиперзвуковых целей Фото: United States Navy

В отчете утверждается, что Барбара Маккуистон, исполняющая обязанности заместителя министра обороны по исследованиям и инженерным разработкам, упомянула об испытаниях в своем докладе перед подкомитетом по обороне комитета по ассигнованиям Сената на этой неделе.

"MDA [Агентство противоракетной обороны] совместно с ВМС США продемонстрировало первые разработки против маневрирующих угроз в ходе испытаний системы защиты Standard Missile (SM)-6 Sea-Based Terminal (SBT), а позже в этом году испытает данные разработки против высокотехнологичных маневрирующих угроз, – сообщает журнал The War Zone, ссылаясь на письменный отчет Маккуинстон. – Мы продолжим развивать SBT для борьбы с региональной гиперзвуковой угрозой и испытаем эту разработку в 2024 финансовом году".

В прошлом году Пентагон сообщил, что создание такого оружия находится на рассмотрении. Заявлено, что ракета SM-6 "может поразить практически любую цель". В начале 2019 года ВМС подтвердили ее перспективность в качестве новейшей крылатой ракеты.

"Но именно менее известная SM-6, которая также является продуктом компании Raytheon, может доминировать в планировании ВМС, – говорится в анализе, проведенном в прошлом месяце. – Из 10 основных ракет, которыми вооружены 285 надводных кораблей и подводных лодок ВМС, только SM-6 способна поражать цели на море, в воздухе и на границе атмосферы".

[ + – ] Гиперзвуковые ракеты крайне сложно перехватить

Об авторе

Стивен Сильвер – автор статей о технологиях в National Interest. Журналист, эссеист, кинокритик. Сотрудник The Philadelphia Inquirer, Philly Voice, Philadelphia Weekly, Jewish Telegraphic Agency, Living Life Fearless, журнала Backstage, Broad Street Review и Splice Today. Соучредитель Филадельфийского кружка кинокритиков.