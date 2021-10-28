Гіперзвукова гонка. Чим США збиватиме гіперзвукові ракети противників?

Америка працює над створенням нових гіперзвукових технологій. У той же час з'явилися свідчення, що Сполучені Штати готують зброю, призначену для боротьби з гіперзвуковими ракетами.

Відомо, що інші країни, у тому числі ворожі до Сполучених Штатів, розробляють власні версії гіперзвукової зброї. Росія працює над обороною проти гіперзвукових ракет, а Китай має потенціал для створення своєї гіперзвукової зброї. Цього року повідомлялося, що у Північній Кореї засновано училище для інженерів гіперзвукових ракет. Індія також приєдналася до гіперзвукової гонки.

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Фокус переклав новий огляд від Стівена Сільвера — журналіста, есеїста та кінокритика, присвячений планам США щодо набуття козиря проти гіперзвукових ракет.

Багато хто вважає гіперзвукові ракети зброєю майбутнього. Сполучені Штати не залишаються осторонь, хоча гіперзвукова ракета ARRW ВПС США провалила перше випробування на початку цього місяця. Згідно з нещодавнім звітом, американські військові працюють над сімдесятьма різними видами гіперзвукової зброї, на які вони запросили фінансування в розмірі 15 мільярдів доларів.

[ + – ] Схема роботи гіперзвукової зброї

ARRW розшифровується як Air-Launched Rapid Response Weapon (зброя швидкого реагування, що запускається з повітря). Це "гіперзвукова ракета з керованим бойовим блоком, що досягає швидкості 20 махів перед тим, як спланувати до мети". Однак перший випробувальний запуск ARRW на початку цього місяця закінчився невдачею.

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Відомо, що інші країни, у тому числі ворожі до Сполучених Штатів, розробляють власні версії цієї зброї. Росія працює над обороною проти гіперзвукових ракет, а Китай має потенціал для створення своєї гіперзвукової зброї. На початку цього місяця повідомлялося, що у Північній Кореї засновано училище для інженерів гіперзвукових ракет. Індія також приєдналася до гіперзвукової гонки.

Тим часом у новому звіті повідомляється, що Сполучені Штати готують зброю, призначену для боротьби з гіперзвуковими ракетами.

За даними журналу The War Zone, ВМС та Агентство протиракетної оборони працюють над ракетою SM-6, яка може бути використана проти "високотехнологічної маневруючої загрози", під якою маються на увазі гіперзвукові ракети. Нову ракету, за даними Пентагону, буде випробувано вже цього року.

[ + – ] Нова ракета SM-6 для перехоплення гіперзвукових цілей Фото: United States Navy

У звіті стверджується, що Барбара Маккуїстон, яка виконує обов'язки заступника міністра оборони з досліджень та інженерних розробок, згадала про випробування у своїй доповіді перед підкомітетом з оборони комітету з асигнувань Сенату цього тижня.

"MDA [Агентство протиракетної оборони] спільно з ВМС США продемонструвало перші розробки проти маневруючих загроз під час випробувань системи захисту Standard Missile (SM)-6 Sea-Based Terminal (SBT), а пізніше цього року випробує ці розробки проти високотехнологічних маневруючих загроз, – повідомляє журнал The War Zone, посилаючись на письмовий звіт Маккуїнстон. – Ми продовжимо розвивати SBT для боротьби з регіональною гіперзвуковою загрозою та випробуємо цю розробку у 2024 фінансовому році”.

Минулого року Пентагон повідомив, що створення такої зброї перебуває на розгляді. Заявлено, що ракета SM-6 "може вразити практично будь-яку мету". На початку 2019 року ВМС підтвердили її перспективність як новітньої крилатої ракети.

"Але саме менш відома SM-6, яка також є продуктом компанії Raytheon, може домінувати в плануванні ВМС, — йдеться в аналізі, проведеному минулого місяця. — Із 10 основних ракет, якими озброєно 285 надводних кораблів і підводних човнів ВМС, лише SM-6 здатна вражати цілі на морі, у повітрі та на межі атмосфери”.

[ + – ] Гіперзвукові ракети дуже складно перехопити

Про автора

Стівен Сільвер – автор статей про технології у National Interest. Журналіст, есеїст, кінокритик. Співробітник The Philadelphia Inquirer, Philly Voice, Philadelphia Weekly, Jewish Telegraphic Agency, Living Life Fearless, журналу Backstage, Broad Street Review та Splice Today. Співзасновник Філадельфійського гуртка кінокритиків.