Готовятся к реальному бою: в КНР подорвали морской порт для исследования повреждений

"Если мы сможем использовать скрытные способы, такие как подводные взрывы, для уничтожения портов, мы сможем уничтожить военный потенциал врага", — заявил капитан ВМС Чжао Пэндуо.

Народно-освободительная армия Китая впервые провела испытания подводного взрыва, имитирующее атаку на вражеский причал с высокими сваями. Об этом сообщает Global Times.

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Перед взрывом в военно-морском порту установили ряд датчиков, которые сохранили информацию о взрыве. Данные планируют использовать для будущих боев при атаке на вражеские порта, чтобы перекрыть линию снабжения противника.

Во время взрыва было собрано около 1000 единиц данных. Мощный взрыв полностью уничтожил пристань. Анализ позволит оценить, что именно было повреждено, чтобы это использовать в реальных боевых действиях.

"Если мы сможем использовать скрытные способы, такие как подводные взрывы, для уничтожения портов, мы сможем уничтожить военный потенциал врага", — сказал капитан ВМС Чжао Пэндуо.

В Китае планируют использовать данную тактику в вероятном сценарии морской войны против США. Американские военные понимают, что их большие корабли уязвимы для китайских сил, поэтому они рассредотачивают свои силы по различным районам. Но это усложняет материально-техническое обеспечение, связь и командование.

По словам эксперта, в случае разрушения портов материально-техническая поддержка противника потерпит неудачу, и рассредоточенные боевые силы, которые в значительной степени полагаются на материально-техническую поддержку, также потерпят неудачу.

Напомним, Китай переделал истребители J-6 в беспилотники для блокировки ПВО Тайваня. Ранее в КНР провели пуски гиперзвукового оружия, бросающие вызов законам физики.