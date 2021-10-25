Готуються до реального бою: у КНР підірвали морський порт для дослідження пошкоджень

"Якщо ми зможемо використовувати потайливі способи, такі як підводні вибухи, для знищення портів, ми зможемо знищити військовий потенціал ворога", — заявив капітан ВМС Чжао Пендуо.

Народно-визвольна армія Китаю вперше провела випробування підводного вибуху, що імітує атаку на ворожий причал із високими палями. Про це повідомляє Global Times.

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Перед вибухом у військово-морському порту встановили низку датчиків, які зберегли інформацію про вибух. Дані планують використовувати для майбутніх боїв при атаці на ворожі порти, щоб перекрити лінію постачання противника.

Під час вибуху було зібрано близько 1000 одиниць даних. Потужний вибух повністю знищив пристань. Аналіз дозволить оцінити, що саме було пошкоджено, щоб це використовувати в реальних бойових діях.

"Якщо ми зможемо використовувати потайливі способи, такі як підводні вибухи, для знищення портів, ми зможемо знищити військовий потенціал ворога", — сказав капітан ВМС Чжао Пендуо.

У Китаї планують використовувати цю тактику у вірогідному сценарії морської війни проти США. Американські військові розуміють, що їхні великі кораблі вразливі для китайських сил, тому вони зосереджують свої сили в різних районах. Але це ускладнює матеріально-технічне забезпечення, зв'язок і командування.

За словами експерта, у разі руйнування портів матеріально-технічна підтримка противника зазнає невдачі, і роззосереджені бойові сили, які значною мірою покладаються на матеріально-технічну підтримку, також зазнають невдачі.

Нагадаємо, Китай переробив винищувачі J-6 на безпілотники для блокування ППО Тайваню. Раніше в КНР провели пуски гіперзвукової зброї, що кидають виклик законам фізики.