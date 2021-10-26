Оккупанты провели стрельбы из ракетных комплексов "Бал" и "Утес" в Крыму (видео)

Российские военные перекрыли часть Черного моря для этого было задействовано около 20 кораблей.

Черноморский флот РФ провел совместные ракетные стрельбы с береговыми противокорабельными комплексами "Бал" и "Утес". Об этом сообщает РИА.

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Сообщается, что в ходе учений оккупанты вели огонь по ракете-мишени "Прогресс" из комплекса "Утес". Цель была поражена на расстоянии более 40 км с фрегата "Адмирал Григорович".

Россия также ограничила судоходство украинских территориальных вод в Крыму для безопасности. Для этого было задействовано 20 боевых и вспомогательных кораблей.

Из ракетного комплекса "Бал" была поражена корабельная группа условного врага на ближних и дальних рубежах поражения. Также экипажи выполнили нормативы по смене стартовых позиций и пополнению боеприпасов на комплекс.

Ракетный комплекс "Бал" был принят на вооружение РФ в 2008 году. Он оснащается ракетами Х-35 и предназначен для защиты военных объектов, контроля территориальных и проливных зон, а также другой инфраструктуры.

[ + – ] БРК "Утес" Фото: РИА

"Утес" — это береговой ракетный комплекс, поступивший на вооружение в 1972 году. В 2016 году его модернизировали, чтобы из него можно было вести огонь ракетами П-35. В дальнейшем его планируют оснащать сверхзвуковые ракеты "Оникс".

Напомним, Россия планирует установить лазерно-оптический комплекс для контроля за потенциально опасными объектами на орбите.

Ранее в оккупированном Крыму проходили учения ВМС с применением более 40 кораблей.