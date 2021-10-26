Окупанти провели стрілянини з ракетних комплексів "Бал" та "Утес" у Криму (відео)
Російські військові перекрили частину Чорного моря, для цього було задіяно майже 20 кораблів.
Чорноморський флот РФ провів спільні ракетні стрілянини з береговими протикорабельними комплексами "Бал" та "Утес". Про це повідомляє РІА.
Повідомляється, що в процесі навчань окупанти вели вогонь по ракеті-мішені "Прогрес" із комплексу "Утес". Ціль була уражена на відстані понад 40 км із фрегата "Адмірал Григорович".
Росія також обмежила судноплавство українських територіальних вод у Криму задля безпеки. Для цього було задіяно 20 бойових та допоміжних кораблів.
З ракетного комплексу "Бал" було уражено корабельну групу умовного ворога на ближніх і далеких рубежах ураження. Також екіпажі виконали нормативи щодо зміни стартових позицій та поповнення боєприпасів на комплекс.
Ракетний комплекс "Бал" був взятий на озброєння РФ у 2008 році. Він оснащується ракетами Х-35 та призначений для захисту військових об'єктів, контролю територіальних та проливних зон, а також іншої інфраструктури.
"Утес" — це береговий ракетний комплекс, що надійшов на озброєння в 1972 році. У 2016 році його модернізували, щоб із нього можна було вести вогонь ракетами П-35. Надалі його планують оснащувати надзвукові ракети "Онікс".
Нагадаємо, Росія планує встановити лазерно-оптичний комплекс для контролю за потенційно небезпечними об'єктами на орбіті.
Раніше в окупованому Криму проходили навчання ВМС із застосуванням понад 40 кораблів.