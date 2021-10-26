Мечта геймера: в США открыли центр виртуальной реальности для обучения стрельбы из Stinger (фото)

В учебном центре установлено 14 проекторов, обеспечивающих круговой обзор. Военные говорят, что уровень графики и реализма находится на невероятном уровне.

В США открыли новый симулятор движущихся целей "Учебный купол Stinger", в котором военные будут обучаться стрельбе из ракетного комплекса. Об этом сообщает Army Recognition.

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Сообщается, что учебный комплекс имеет круговой обзор на 360 градусов, где военные могут обучаться или улучшать свои навыки стрельбы по воздушным целям.

"Внутри находится совершенно новый зал с 14 проекторами, оборудованный компанией Blue Halo, чтобы обеспечить отличное взаимодействие под куполом, которое позволяет двум командам Stinger тренироваться одновременно", — заявил полковник Кори Берг, командир Программного офиса регуляционного обучения и оборудования.

Фото: U.S. Army

Купол позволяет операторам учиться действовать в различных погодных условиях и сценариях, включая пустыню, лес или города. По словам военных, уровень графики находится на высочайшем уровне. "Графика, которую я видел, невероятна".

"Попасть под купол — это сбывшаяся мечта геймера с окружением поля битвы в виртуальной реальности на 360 градусов, включающим наземную технику и визуальное распознавание самолетов. Но купол не для геймеров, это ультрасовременное учебное заведение для солдат противовоздушной обороны", — пишут в издании.

Среди плюсов для военных называют экономию средств и боеприпасов, что позволяет военным чаще тренироваться и не иметь ограничения по времени на подготовку к выстрелу.

Фото: U.S. Army

Stinger — это переносной ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и самолетов врага. Принят на вооружении в 1981 году. Количество произведенных ракет перевалило за 70 тысяч.

Напомним, бойцы ВСУ осваивают ЗУ-23 на военных тренажерах, симулирующих поле боя. Ранее на выставке вооружения в Польше украинские предприятия показали тренажер к ПТРК "Корсар".