Мрія геймера: у США відкрили центр віртуальної реальності для навчання стрілянини зі Stinger (фото)

У навчальному центрі встановлено 14 проекторів, які забезпечують круговий огляд. Військові кажуть, що рівень графіки та реалізму перебуває на неймовірному рівні.

У США відкрили новий симулятор цілей "Навчальний купол Stinger", в якому військові навчатимуться стрільбі з ракетного комплексу. Про це повідомляє Army Recognition.

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Повідомляється, що навчальний комплекс має круговий огляд на 360 градусів, де військові можуть навчатися чи покращувати свої навички стрілянини по повітряних цілях.

"Усередині знаходиться абсолютно новий зал із 14 проекторами, обладнаний компанією Blue Halo, щоб забезпечити відмінну взаємодію під куполом, що дозволяє двом командам Stinger тренуватися одночасно", — заявив полковник Корі Берг, командир Програмного офісу регуляційного навчання та обладнання.

Фото: U.S. Army

Купол дозволяє операторам навчатися діяти в різних погодних умовах та сценаріях, враховуючи пустелю, ліс чи міста. За словами військових, рівень графіки знаходиться на найвищому рівні. "Графіка, яку бачив, неймовірна".

"Потрапити під купол — це мрія геймера, що збулася, з оточенням поля битви у віртуальній реальності на 360 градусів, що враховує наземну техніку і візуальне розпізнавання літаків. Але купол не для геймерів, це ультрасучасний навчальний заклад для солдатів протиповітряної оборони", — пишуть у виданні.

Серед плюсів для військових називають економію коштів та боєприпасів, що дозволяє військовим частіше тренуватися та не мати обмеження за часом на підготовку до пострілу.

Фото: U.S. Army

Stinger — це переносний ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів та літаків ворога. Взятий на озброєння у 1981 році. Кількість вироблених ракет перевищила 70 тисяч.

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