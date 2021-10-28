Японские пилоты истребителей пройдут обучение в Италии (фото)

Военно-воздушные силы Италии и Японии эксплуатируют схожие самолеты в своих рядах — новейшие истребители F-35 и транспортные самолеты Boeing KC-767.

Летчики истребителей из Японии записываются на обучение в Италию благодаря расширению деятельности школы пилотов. Об этом сообщает Defense News.

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В соответствии с соглашением, которое подписали руководители ВВС Италии и Японии, японские пилоты пройдут курсы повышения квалификации в рамках 4 фазы. Позднее к молодым пилотам присоединятся инструкторы, которые также пройдут обучение.

Японские пилоты будут проходить учения совместно с пилотами Лювтваффе, которые пройдут то же обучение в рамках 4 фазы. Итальянская школа пилотов планирует перейти на остров Сардиния на авиабазу Дечимоманну. Благодаря этому количество пилотов, прошедших обучение должно удвоиться, с 40 до 80 пилотов в год.

На Сардинии студенты будут летать на 22 реактивных самолетах-инструкторах Leonardo T346A, но также будут использовать тренажеры полного цикла CAE и тренажеры для выполнения определенных заданий. Отмечается, что ВВС Италии и Японии имеют схожие самолеты в эксплуатации — истребители F-35 и транспортник Boeing KC-767.

[ + – ] Leonardo T346A Фото: Википедия

Напомним, в Японии впервые со времен Второй мировой истребитель сел на палубу авианосца.

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