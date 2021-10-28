Японські пілоти винищувачів пройдуть навчання в Італії (фото)
Військово-повітряні сили Італії та Японії експлуатують схожі літаки у своїх лавах – новітні винищувачі F-35 та транспортні літаки Boeing KC-767.
Льотчики винищувачів із Японії записуються на навчання до Італії завдяки розширенню діяльності школи пілотів. Про це повідомляє Defense News.
Відповідно до угоди, яку підписали керівники ВПС Італії та Японії, японські пілоти пройдуть курси підвищення кваліфікації у межах 4 фази. Пізніше до молодих пілотів приєднаються інструктори, які також пройдуть навчання.
Японські пілоти проходитимуть навчання спільно з пілотами Люфтваффе, які пройдуть те ж навчання у межах 4 фази. Італійська школа пілотів планує перейти на острів Сардинія на авіабазу Дечімоманну. Завдяки цьому кількість пілотів, які пройшли навчання, має подвоїтися, з 40 до 80 пілотів на рік.
На Сардинії студенти літатимуть на 22 реактивних літаках-інструкторах Leonardo T346A, але також використовуватимуть тренажери повного циклу CAE та тренажери для виконання певних завдань. Зазначається, що ВПС Італії та Японії мають схожі літаки в експлуатації – винищувачі F-35 та транспортник Boeing KC-767.
Нагадаємо, в Японії вперше з часів Другої світової винищувач сів на палубу авіаносця.
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