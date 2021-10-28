Японські пілоти винищувачів пройдуть навчання в Італії (фото)

Військово-повітряні сили Італії та Японії експлуатують схожі літаки у своїх лавах – новітні винищувачі F-35 та транспортні літаки Boeing KC-767.

Льотчики винищувачів із Японії записуються на навчання до Італії завдяки розширенню діяльності школи пілотів. Про це повідомляє Defense News.

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Відповідно до угоди, яку підписали керівники ВПС Італії та Японії, японські пілоти пройдуть курси підвищення кваліфікації у межах 4 фази. Пізніше до молодих пілотів приєднаються інструктори, які також пройдуть навчання.

Японські пілоти проходитимуть навчання спільно з пілотами Люфтваффе, які пройдуть те ж навчання у межах 4 фази. Італійська школа пілотів планує перейти на острів Сардинія на авіабазу Дечімоманну. Завдяки цьому кількість пілотів, які пройшли навчання, має подвоїтися, з 40 до 80 пілотів на рік.

На Сардинії студенти літатимуть на 22 реактивних літаках-інструкторах Leonardo T346A, але також використовуватимуть тренажери повного циклу CAE та тренажери для виконання певних завдань. Зазначається, що ВПС Італії та Японії мають схожі літаки в експлуатації – винищувачі F-35 та транспортник Boeing KC-767.

[ + – ] Leonardo T346A Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, в Японії вперше з часів Другої світової винищувач сів на палубу авіаносця.

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