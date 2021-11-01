"Можем посмотреть на него в прицел". Путин о корабле НАТО в акватории Черного моря

Сегодня флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney отправился в Черное море.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на появление в акватории Черного моря флагманского корабля Шестого флота ВМС США. Об этом сообщают "РИА Новости".

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"Сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль, либо в прицел соответствующих систем обороны", — заявил Путин на военном совещании в Сочи.

Кроме того, президент РФ рассказал о первом серийном образце новейшей ракетной системы С-500, который скоро появится у российской армии. По словам Путина, Россия за 4 года получила 25 систем ПВО С-400 и более 70 истребителей, а ВМФ РФ получил 49 новых кораблей и катеров. К 2027 году в ВМФ РФ будет 70% новых вооружений.

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия снова стягивает войска к границе с Украиной. Аналитики Washington Post считают, что с учениями это не связано.

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