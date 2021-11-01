"Можемо подивитися на нього в приціл". Путін про корабель НАТО в акваторії Чорного моря

Сьогодні флагман Шостого флоту ВМС США Mount Whitney вирушив до Чорного моря.

Президент Росії Володимир Путін відреагував на появу в акваторії Чорного моря флагманського корабля Шостого флоту ВМС США. Про це повідомляють "РІА Новини".

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"Зараз, як ви знаєте, корабель США зайшов у Чорне море. Можемо подивитися на нього в бінокль, або в приціл відповідних систем оборони", — заявив Путін на військовій нараді в Сочі.

Крім того, президент РФ розповів про перший серійний зразок новітньої ракетної системи С-500, який незабаром з'явиться в російської армії. За словами Путіна, Росія за 4 роки отримала 25 систем ППО С-400 і понад 70 винищувачів, а ВМФ РФ отримав 49 нових кораблів та катерів. До 2027 року у ВМФ РФ буде 70% нового озброєння.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною. Аналітики Washington Post вважають, що це не пов'язано з навчаннями.

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