Нейтрализует 90% угроз: В Германии испытали Leopard 2 с новой системой активной защиты (фото)
Израильская разработка позволяет уничтожать ракеты и ПТУРы на подходе к танку благодаря мощному бортовому компьютеру и ряду детекторов.
Оборонные предприятия Израиля и Германии впервые испытали танк Leopard 2 с новым комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy израильского производства. Об этом пишет Janes.
Производит комплекс активной защиты компания Rafael, а устанавливает на немецкие танки Trophy оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann.
Сообщается, что тесты показали способность нового комплекса защиты нейтрализовать более 90% угроз, которые могут возникнуть на поле боя для Leopard 2. Контракт на поставку КАЗ между Израилем и Германией был подписан в начале 2021 года.
Принцип действия — специальный детектор определяет, откуда ведется огонь, затем бортовой компьютер вычисляет траекторию полета боеприпаса и дает команду устройству, которое уничтожает его на подлете.
Контрактом предусматривается поставка 23 комплексов Trophy для 18 танков. Стоимость соглашения — 48 млн долларов. Завершить поставку израильских комплексов должны до 2025 года. Trophy используется для модернизации танков Leopard 2 до уровня A7-A1.
Trophy считается одной из самых эффективных систем активной защиты в мире, защищая танки от целого ряда противотанковых ракет и ракетного огня. Ее устанавливают в израильские танки Merkava Mark IV. Возможности комплекса неоднократно показывали себя в операциях ЦАХАЛа, спасая жизни военным.
Ныне комплекс планируют ставить на новый ОБТ Великобритании Challenger 3.
Напомним, в Британии показали "щит" для защиты бронетехники от ракет и ПТУРов. Также в сентябре был показан новый ОБТ Challenger-3, который, как заявляют разработчики, является самым боеспособным танком НАТО.