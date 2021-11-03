Нейтрализует 90% угроз: В Германии испытали Leopard 2 с новой системой активной защиты (фото)

Израильская разработка позволяет уничтожать ракеты и ПТУРы на подходе к танку благодаря мощному бортовому компьютеру и ряду детекторов.

Оборонные предприятия Израиля и Германии впервые испытали танк Leopard 2 с новым комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy израильского производства. Об этом пишет Janes.

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Производит комплекс активной защиты компания Rafael, а устанавливает на немецкие танки Trophy оборонный концерн Krauss-Maffei Wegmann.

Сообщается, что тесты показали способность нового комплекса защиты нейтрализовать более 90% угроз, которые могут возникнуть на поле боя для Leopard 2. Контракт на поставку КАЗ между Израилем и Германией был подписан в начале 2021 года.

Принцип действия — специальный детектор определяет, откуда ведется огонь, затем бортовой компьютер вычисляет траекторию полета боеприпаса и дает команду устройству, которое уничтожает его на подлете.

Контрактом предусматривается поставка 23 комплексов Trophy для 18 танков. Стоимость соглашения — 48 млн долларов. Завершить поставку израильских комплексов должны до 2025 года. Trophy используется для модернизации танков Leopard 2 до уровня A7-A1.

[ + – ] Leopard 2 с КАЗ Trophy Фото: Defense News

Trophy считается одной из самых эффективных систем активной защиты в мире, защищая танки от целого ряда противотанковых ракет и ракетного огня. Ее устанавливают в израильские танки Merkava Mark IV. Возможности комплекса неоднократно показывали себя в операциях ЦАХАЛа, спасая жизни военным.

Ныне комплекс планируют ставить на новый ОБТ Великобритании Challenger 3.

Напомним, в Британии показали "щит" для защиты бронетехники от ракет и ПТУРов. Также в сентябре был показан новый ОБТ Challenger-3, который, как заявляют разработчики, является самым боеспособным танком НАТО.