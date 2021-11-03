Нейтралізує 90% загроз: У Німеччині випробували Leopard 2 з новою системою активного захисту (фото)

Ізраїльська розробка дозволяє знищувати ракети та ПТУРи на підході до танка завдяки потужному бортовому комп'ютеру та ряду детекторів.

Оборонні підприємства Ізраїлю та Німеччини вперше випробували танк Leopard 2 з новим комплексом активного захисту (КАЗ) Trophy ізраїльського виробництва. Про це пише Janes.

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Виробляє комплекс активного захисту компанія Rafael, а встановлює на німецькі танки Trophy оборонний концерн Krauss-Maffei Wegmann.

Повідомляється, що тести показали здатність нового комплексу захисту нейтралізувати понад 90% загроз, які можуть виникнути на полі бою для Leopard 2. Контракт на постачання КАЗ між Ізраїлем та Німеччиною було підписано на початку 2021 року.

Принцип дії — спеціальний детектор визначає, звідки ведеться вогонь, потім бортовий комп'ютер обчислює траєкторію польоту боєприпасу та дає команду пристрою, який знищує його на підльоті.

Контрактом передбачається постачання 23 комплексів Trophy для 18 танків. Вартість угоди — 48 млн доларів. Завершити постачання ізраїльських комплексів мають до 2025 року. Trophy використовується для модернізації танків Leopard 2 рівня A7-A1.

[ + – ] Leopard 2 з КАЗ Trophy Фото: Defense News

Trophy вважається однією з найефективніших систем активного захисту в світі, захищаючи танки від низки протитанкових ракет і ракетного вогню. Її встановлюють в ізраїльські танки Merkava Mark IV. Можливості комплексу неодноразово показували себе в операціях ЦАГАЛа, рятуючи життя військовим.

Нині комплекс планують ставити на новий ОБТ Великої Британії Challenger 3.

Нагадаємо, у Британії показали "щит" для захисту бронетехніки від ракет та ПТУРів. Також у вересні було показано новий ОБТ Challenger-3, який, як заявляють розробники, є найбоєздатнішим танком НАТО.