В Украине стартовало оценивание санитарного Ан-26 по стандартам НАТО 2 уровня (фото)
Если самолет пройдет натовское оценивание, то он сможет работать в операциях совместно с силами Альянса.
На одном из аєродромов Военно-воздушных сил ВСУ начался процесс самооценивания НАТО 2-го уровня санитарного самолета Ан-26 Vita. Об этом сообщает АрміяInform.
Сообщается, что санитарный самолет принадлежит бригаде аэромедицинской эвакуации Военно-медицинского клинического центра Центрального региона.
На данный момент проходит проверка индивидуальных навыков врачей и медсестер:
- клиники анестезиологии
- реанимации
- интенсивной терапии
- детоксикации
Все они действуют в составе бригады во время эвакуации раненых и больных. Для успешного прохождения сертификации НАТО нужно сдавать зачеты по огневой, противоминной, пожарной и другого вида общевоенной подготовки.
На втором этапе эксперты из НАТО будут оценивать медицинские возможности самолета Ан-26 "Вита".
"Успешное прохождение оценки продемонстрирует способность как летного, так и медицинского состава работать в составе союзнических сил НАТО", — заявил подполковник Вадим Бабий, старший ординатор отделения неотложенной медицинской помощи.
Напомним, 3-й полк ССО Украины заступил на боевое дежурство сил быстрого реагирования НАТО, военные завершили оценивание в феврале 2021 года.
Ранее украинские женщины-командиры впервые пройдут проверку соответствия стандартом НАТО 2 уровня.