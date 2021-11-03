В Украине стартовало оценивание санитарного Ан-26 по стандартам НАТО 2 уровня (фото)

Если самолет пройдет натовское оценивание, то он сможет работать в операциях совместно с силами Альянса.

На одном из аєродромов Военно-воздушных сил ВСУ начался процесс самооценивания НАТО 2-го уровня санитарного самолета Ан-26 Vita. Об этом сообщает АрміяInform.

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Сообщается, что санитарный самолет принадлежит бригаде аэромедицинской эвакуации Военно-медицинского клинического центра Центрального региона.

На данный момент проходит проверка индивидуальных навыков врачей и медсестер:

клиники анестезиологии

реанимации

интенсивной терапии

детоксикации

Фото: АрміяInform

Все они действуют в составе бригады во время эвакуации раненых и больных. Для успешного прохождения сертификации НАТО нужно сдавать зачеты по огневой, противоминной, пожарной и другого вида общевоенной подготовки.

На втором этапе эксперты из НАТО будут оценивать медицинские возможности самолета Ан-26 "Вита".

"Успешное прохождение оценки продемонстрирует способность как летного, так и медицинского состава работать в составе союзнических сил НАТО", — заявил подполковник Вадим Бабий, старший ординатор отделения неотложенной медицинской помощи.

Напомним, 3-й полк ССО Украины заступил на боевое дежурство сил быстрого реагирования НАТО, военные завершили оценивание в феврале 2021 года.

Ранее украинские женщины-командиры впервые пройдут проверку соответствия стандартом НАТО 2 уровня.