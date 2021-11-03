В Україні розпочато оцінювання санітарного Ан-26 за стандартами НАТО 2 рівня (фото)

Якщо літак пройде натівське оцінювання, він зможе працювати в операціях спільно з силами Альянсу.

На одному з аеродромів Військово-повітряних сил ЗСУ розпочався процес самооцінювання НАТО 2-го рівня санітарного літака Ан-26 Vita. Про це повідомляє АрміяInform.

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Повідомляється, що санітарний літак належить бригаді аеромедичної евакуації Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.

Наразі відбувається перевірка індивідуальних навичок лікарів і медсестер:

клініки анестезіології

реанімації

інтенсивної терапії

детоксикації

Фото: АрміяInform

Усі вони діють у складі бригади під час евакуації поранених і хворих. Для успішного проходження сертифікації НАТО необхідно складати заліки з вогневої, протимінної, пожежної й інших видів загальновоєнної підготовки.

На другому етапі експерти з НАТО оцінюватимуть медичні можливості літака Ан-26 "Віта".

"Успішне проходження оцінки продемонструє здатність як льотного, так і медичного складу працювати в складі союзницьких сил НАТО", — заявив підполковник Вадим Бабій, старший ординатор відділення невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, 3-й полк ССО України заступив на бойове чергування сил швидкого реагування НАТО, військові завершили оцінювання в лютому 2021 року.

Раніше українські жінки-командири вперше пройдуть перевірку відповідності стандарту НАТО 2 рівня.