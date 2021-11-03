В Україні розпочато оцінювання санітарного Ан-26 за стандартами НАТО 2 рівня (фото)
Якщо літак пройде натівське оцінювання, він зможе працювати в операціях спільно з силами Альянсу.
На одному з аеродромів Військово-повітряних сил ЗСУ розпочався процес самооцінювання НАТО 2-го рівня санітарного літака Ан-26 Vita. Про це повідомляє АрміяInform.
Повідомляється, що санітарний літак належить бригаді аеромедичної евакуації Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону.
Наразі відбувається перевірка індивідуальних навичок лікарів і медсестер:
- клініки анестезіології
- реанімації
- інтенсивної терапії
- детоксикації
Усі вони діють у складі бригади під час евакуації поранених і хворих. Для успішного проходження сертифікації НАТО необхідно складати заліки з вогневої, протимінної, пожежної й інших видів загальновоєнної підготовки.
На другому етапі експерти з НАТО оцінюватимуть медичні можливості літака Ан-26 "Віта".
"Успішне проходження оцінки продемонструє здатність як льотного, так і медичного складу працювати в складі союзницьких сил НАТО", — заявив підполковник Вадим Бабій, старший ординатор відділення невідкладної медичної допомоги.
Нагадаємо, 3-й полк ССО України заступив на бойове чергування сил швидкого реагування НАТО, військові завершили оцінювання в лютому 2021 року.
Раніше українські жінки-командири вперше пройдуть перевірку відповідності стандарту НАТО 2 рівня.