Литва бесплатно передаст Украине легкий штурмовик L-39ZA (фото)

Самолет признан непригодным к полетам в апреле 2021 года, с тех пор он хранится в законсервированном состоянии. У него сломан двигатель.

Министерство обороны Литвы планирует передать в собственность Вооруженных сил Украины самолет L-39ZA. Об этом сообщает литовское издание Irytas.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Предусматривается, что передача легкого штурмовика произойдет на безоплатной основе. С апреля 2021 года L-39ZA принят непригодным для использования из-за поломанного двигателя. Литовское Минобороны с 2019 года постоянно консервирует самолет.

"На данный момент консервируют и переконсервируют каждые пол года, чтобы самолет не испортился. В апреле 2021 самолет списали", — сказал литовский майор Гинтаутас Чунис.

Сообщается, что литовские ВВС использовали два учебных самолета L-39 Albatros для подготовки пилотов, совершающие функции воздушной полиции. А также для обеспечения боевой подготовки и совершения учебных полетов в сложных метеоусловиях.

В августе 2011, как пишет Милитарный, один из Альбатросов столкнулся с французским истребителем Mirage 2000 и с того времени он стал непригодным к полетам. Самолет упал недалеко от авиабазы в болотистой местности. Пилотам удалось катапультироваться, а французский истребитель удалось посадить. У него повредились только стабилизаторы.

Технические характеристики L-39ZA:

Экипаж: 1 или 2 человека

Длина: 12,13 м

Размах крыла: 9,46 м

Высота: 4,77 м

Нормальная взлетная масса: 4525 кг

Максимальная взлетная масса: 4700 кг

Напомним, в Украине проходят испытания модернизированного истребителя Су-27УП2М. Также стартовало оценивание санитарного Ан-26 по стандартам НАТО 2-го уровня.