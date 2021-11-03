Литва безкоштовно передасть Україні легкий штурмовик L-39ZA (фото)

Літак визнаний непридатним до польотів у квітні 2021 року, відтоді він зберігається у законсервованому стані. У нього зламаний двигун.

Міністерство оборони Литви планує передати у власність Збройних Сил України літак L-39ZA. Про це повідомляє литовське видання Irytas.

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Передбачається, що передавання легкого штурмовика відбудеться на безоплатній основі. З квітня 2021 року L-39ZA визнано непридатним для використання через поламаний двигун. Литовське Міноборони з 2019 року постійно консервує літак.

"Наразі консервують і переконсервують кожні півроку, щоб літак не зіпсувався. У квітні 2021 року літак списали", — сказав литовський майор Гінтаутас Чуніс.

Повідомляється, що литовські ВПС використовували два навчальні літаки L-39 Albatros для підготовки пілотів, які виконують функції повітряної поліції. А також для забезпечення бойової підготовки та здійснення навчальних польотів у складних метеоумовах.

У серпні 2011 року, як пише Мілітарний, один з Альбатросів зіткнувся з французьким винищувачем Mirage 2000 і з того часу він став непридатним до польотів. Літак упав неподалік авіабази в болотистій місцевості. Пілотам вдалося катапультуватись, а французький винищувач вдалося посадити. У нього пошкодилися лише стабілізатори.

Технічні характеристики L-39ZA:

екіпаж: 1 або 2 особи;

довжина: 12,13 м;

розмах крила: 9,46 м;

висота: 4,77 м;

нормальна злітна вага: 4 525 кг;

максимальна злітна вага: 4 700 кг.

Нагадаємо, в Україні проходять випробування модернізованого винищувача Су-27УП2М. Також почалося оцінювання санітарного Ан-26 за стандартами НАТО 2-го рівня.