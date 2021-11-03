Контрразведка пресекла деятельность сети предполагаемых агентов ФСБ в Донецкой области

Завербованные граждане Украины должны были разведывать позиции ВСУ для дальнейших диверсий.

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли деятельность в Донецкой области членов агентурной сети, которая действовала под кураторством ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Согласно данным спецслужбы, ФСБ и один оккупант разведывательного подразделения ОРДО завербовали граждан Украины в Донецкой области, в том числе на временно оккупированной территории.

Члены группы должны были разведывать военные объекты в районы проведения Операции объединенных сил для совершения на них диверсий.

Одного из членов сети задержали. Ему объявили подозрение в совершении преступления, по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины, ныне он находится под стражей. Касательно других членов сети решается вопрос о сообщении им подозрения и избрания меры пресечения.

Сообщается, что мероприятия совершались под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, сотрудники контрразведки пресекли поставку военных деталей к российской авиации на одном из предприятий в Харьковской области.

Ранее СБУ задержали предполагаемого боевика ОРЛО, который вернулся на подконтрольную территорию Украины после конфликта с "руководстом".