Контррозвідка припинила діяльність мережі передбачуваних агентів ФСБ у Донецькій області

Завербовані громадяни України мали розвідувати позиції ЗСУ для подальших диверсій.

Контррозвідка Служби безпеки України виявили та припинили діяльність у Донецькій області членів агентурної мережі, яка діяла під кураторством ФСБ РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними спецслужби, ФСБ та один окупант розвідувального підрозділу ОРДО завербували громадян України на Донеччині, зокрема на тимчасово окупованій території.

Члени групи мали розвідувати військові об'єкти в райони проведення Операції об'єднаних сил для здійснення на них диверсій.

Одного з членів мережі затримали. Йому оголосили підозру в скоєнні злочину за частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України, нині він перебуває під вартою. Щодо інших членів мережі вирішується питання про повідомлення їм підозри й обрання запобіжного заходу.

Повідомляється, що заходи проводились під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, співробітники контррозвідки припинили постачання військових деталей до російської авіації на одному з підприємств у Харківській області.

Раніше СБУ затримали ймовірного бойовика ОРЛО, який повернувся на підконтрольну територію України після конфлікту з "керівником".