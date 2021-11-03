Контррозвідка припинила діяльність мережі передбачуваних агентів ФСБ у Донецькій області
Завербовані громадяни України мали розвідувати позиції ЗСУ для подальших диверсій.
Контррозвідка Служби безпеки України виявили та припинили діяльність у Донецькій області членів агентурної мережі, яка діяла під кураторством ФСБ РФ. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, ФСБ та один окупант розвідувального підрозділу ОРДО завербували громадян України на Донеччині, зокрема на тимчасово окупованій території.
Члени групи мали розвідувати військові об'єкти в райони проведення Операції об'єднаних сил для здійснення на них диверсій.
Одного з членів мережі затримали. Йому оголосили підозру в скоєнні злочину за частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України, нині він перебуває під вартою. Щодо інших членів мережі вирішується питання про повідомлення їм підозри й обрання запобіжного заходу.
Повідомляється, що заходи проводились під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.
Нагадаємо, співробітники контррозвідки припинили постачання військових деталей до російської авіації на одному з підприємств у Харківській області.
Раніше СБУ затримали ймовірного бойовика ОРЛО, який повернувся на підконтрольну територію України після конфлікту з "керівником".